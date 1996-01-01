МТС осваивает Чукотку

ОАО «МТС» запустило в коммерческую эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Чукотском автономном округе, предоставив жителям округа услуги мобильной связи.

Теперь МТС предоставляет сотовую связь практически во всех регионах России. Установленная в Анадыре коммутационная система компании может обслуживать 300 тыс. номеров, что превышает количество жителей региона в несколько раз. В течение года МТС планирует расширить сеть, охватив поселок Билибино и Билибинский район. В планах компании - обеспечить связью предприятия региона, в том числе в нефтегазовой, золотодобывающей и других отраслях промышленности, обеспечить покрытие сети на основных транспортных магистралях округа.

«Нашей приоритетной задачей является переход на качественно новый уровень взаимоотношений с абонентами в Чукотском автономном округе. Абонентам МТС на Чукотке стали доступны все преимущества сети МТС: привлекательные тарифы для самых разных категорий пользователей; инновационные дополнительные услуги в сочетании с качественной связью и высоким уровнем абонентского обслуживания; единая система приема платежей по всей России и другие услуги», - отметил вице-президент МТС, директор бизнес-единицы «МТС Россия» Михаил Шамолин. До сих пор на Чукотке работал только один оператор «большой тройки» - «Мегафон», установивший три базовые станции: в Анадыре, Билибино и Певеке. Аналитики оценивают чукотскую абонентскую базу «Мегафона» в 30 тыс. абонентов при общей численности населения немногим более 50 тыс. человек.