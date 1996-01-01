Начался прием заявок на гранты для малого бизнеса

МЭРТ обнародовало Приказ от 25 апреля 2008 г. № 119, в соответствии с которым заявки от предпринимателей на предоставление субсидий из бюджета в 2008 году в рамках оказания господдержки малому предпринимательству по конкурсу принимаются до 26 мая.

Приоритетными являются гранты начинающим на создание собственного бизнеса, образовательные программы, развитие малых предприятий в области инноваций и промышленного производства, поддержка муниципальных программ малого предпринимательства. Об этом сообщает сайт "Клерк.Ru".