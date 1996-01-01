ППО "Никольск": "Мы не декларируем - мы действуем"

История уссурийского пищевого производственного объединения "Никольск" началась 10 лет назад с небольшого колбасного цеха "Ратибор-Уссурийский", семидесяти человек персонала и двадцати наименований продукции. Сегодня это мощное мясоперерабатывающее производство выпускает более 250 разновидностей колбас, деликатесов и полуфабрикатов.

Только в 2007 г. было реализовано продукции на 644,3 млн руб., в федеральный и региональный бюджеты, а также в государственные внебюджетные фонды было выплачено 46,8 млн руб. Все 10 лет предприятие находится в постоянном развитии.

Компания вносит значительный вклад в общий объем производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, активно поддерживая тенденцию роста, характерную для мясоперерабатывающей отрасли края. Тем самым "Никольск" словно подхватил упавшее знамя старейшего "Уссурийского мясокомбината", разбазаренного и остановленного в постперестроечные годы. Сегодня компания обеспечивает работой более 1000 уссурийцев, являясь одним из градообразующих и социально значимых предприятий Уссурийского округа. Постоянное наращивание объемов производства и расширение ассортимента способствует тому, что жители Приморья не испытывают недостатка в качественной колбасной продукции и мясной гастрономии, которая, благодаря гибкой ценовой политике компании, доступна всем слоям общества.

Предприятия "Никольска" работают практически круглосуточно, приостанавливая производство раз в году - 1 января. Оснащенные новейшим оборудованием, они выпускают как классические мясные продукты, так и изготовленные по оригинальной рецептуре уссурийских технологов: от доступных вареных колбас и полуфабрикатов до сырокопченых деликатесов. Если же говорить о никольских стандартах качества, то это целенаправленная и хорошо скоординированная система контроля на всех этапах производства. Совершенствование технологий контроля, создание и шлифовка уникального и узнаваемого "почерка" изготовления продуктов, ощущение личной ответственности каждого сотрудника предприятия за качество своего труда - все это принесло свои плоды, обеспечив "Никольску" лояльность потребителей.

Поэтому, когда 3 года назад компания рискнула отказаться от известной торговой марки "Ратимир", под которой продукция выпускалась несколько лет, и вывела на рынок собственную - "Никольск", символизирующую историческую преемственность и соответствующую прежнему названию Уссурийска, прогнозируемого снижения продаж (к которому компания была готова) не последовало: потребитель поддержал это смелое решение, "проголосовав рублем".

И руководство компании не сомневается, что сложившаяся ситуация, когда никольская продукция больше известна хабаровчанам и сахалинцам, чем владивостокцам, всего лишь временное явление. Объяснение этому кроется в былой договоренности "ратимировских" производств о первоочередном насыщении колбасной продукцией собственных городов. Сейчас границы рынков сбыта стерты и владивостокцы также начали знакомиться с продукцией "Никольска".

Кстати, предприятие не только обеспечивает приморцев качественной и аппетитной мясопродукцией. "Никольск" принимает активное участие в жизни Уссурийского округа, помогая малообеспеченным слоям населения, спонсируя спортивные детско-юношеские соревнования и поддерживая многие социально значимые мероприятия, на территории района.

В ближайших планах компании - открытие собственного агропромышленного комплекса. Руководство "Никольска" уверено: будущее государства - не в посреднических услугах и купле-продаже чужого товара, а в возрождении реального производства. При этом предприятие не декларирует свою позицию, а делает конкретные шаги в этом направлении, поднимая уровень пищевой промышленности Уссурийска и внося посильный вклад в развитие производственной базы Приморского края.