Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ППО "Никольск": "Мы не декларируем - мы действуем"
История уссурийского пищевого производственного объединения "Никольск" началась 10 лет назад с небольшого колбасного цеха "Ратибор-Уссурийский", семидесяти человек персонала и двадцати наименований продукции. Сегодня это мощное мясоперерабатывающее производство выпускает более 250 разновидностей колбас, деликатесов и полуфабрикатов.
Только в 2007 г. было реализовано продукции на 644,3 млн руб., в федеральный и региональный бюджеты, а также в государственные внебюджетные фонды было выплачено 46,8 млн руб. Все 10 лет предприятие находится в постоянном развитии.
Компания вносит значительный вклад в общий объем производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, активно поддерживая тенденцию роста, характерную для мясоперерабатывающей отрасли края. Тем самым "Никольск" словно подхватил упавшее знамя старейшего "Уссурийского мясокомбината", разбазаренного и остановленного в постперестроечные годы. Сегодня компания обеспечивает работой более 1000 уссурийцев, являясь одним из градообразующих и социально значимых предприятий Уссурийского округа. Постоянное наращивание объемов производства и расширение ассортимента способствует тому, что жители Приморья не испытывают недостатка в качественной колбасной продукции и мясной гастрономии, которая, благодаря гибкой ценовой политике компании, доступна всем слоям общества.
Предприятия "Никольска" работают практически круглосуточно, приостанавливая производство раз в году - 1 января. Оснащенные новейшим оборудованием, они выпускают как классические мясные продукты, так и изготовленные по оригинальной рецептуре уссурийских технологов: от доступных вареных колбас и полуфабрикатов до сырокопченых деликатесов. Если же говорить о никольских стандартах качества, то это целенаправленная и хорошо скоординированная система контроля на всех этапах производства. Совершенствование технологий контроля, создание и шлифовка уникального и узнаваемого "почерка" изготовления продуктов, ощущение личной ответственности каждого сотрудника предприятия за качество своего труда - все это принесло свои плоды, обеспечив "Никольску" лояльность потребителей.
Поэтому, когда 3 года назад компания рискнула отказаться от известной торговой марки "Ратимир", под которой продукция выпускалась несколько лет, и вывела на рынок собственную - "Никольск", символизирующую историческую преемственность и соответствующую прежнему названию Уссурийска, прогнозируемого снижения продаж (к которому компания была готова) не последовало: потребитель поддержал это смелое решение, "проголосовав рублем".
И руководство компании не сомневается, что сложившаяся ситуация, когда никольская продукция больше известна хабаровчанам и сахалинцам, чем владивостокцам, всего лишь временное явление. Объяснение этому кроется в былой договоренности "ратимировских" производств о первоочередном насыщении колбасной продукцией собственных городов. Сейчас границы рынков сбыта стерты и владивостокцы также начали знакомиться с продукцией "Никольска".
Кстати, предприятие не только обеспечивает приморцев качественной и аппетитной мясопродукцией. "Никольск" принимает активное участие в жизни Уссурийского округа, помогая малообеспеченным слоям населения, спонсируя спортивные детско-юношеские соревнования и поддерживая многие социально значимые мероприятия, на территории района.
В ближайших планах компании - открытие собственного агропромышленного комплекса. Руководство "Никольска" уверено: будущее государства - не в посреднических услугах и купле-продаже чужого товара, а в возрождении реального производства. При этом предприятие не декларирует свою позицию, а делает конкретные шаги в этом направлении, поднимая уровень пищевой промышленности Уссурийска и внося посильный вклад в развитие производственной базы Приморского края.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов