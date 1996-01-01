Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Альтаир-Авто" развивает успех марки Mercedes-Benz на Дальнем Востоке
Год назад - 9 февраля 2007 г. - во Владивостоке открыл двери Дилерский центр "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке. Прошедшие двенадцать месяцев убедительно продемонстрировали, что "Альтаир-Авто" стал полноценным представителем марки "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке, поддержав рекордный рост продаж автомобилей этой марки в России.
Именно за 2007 г. было продано на 65% больше легковых автомобилей марок Mercedes-Benz, AMG и Maybach, а это 15 330 машин. Такие показатели стали новым рекордом в истории российских продаж автомобильного концерна.
С первых дней своей работы дилерский центр "Альтаир-Авто" предоставляет весь спектр услуг в области продаж и послепродажного обслуживания легковых автомобилей марки Mercedes-Benz. Помимо автомобилей, в демонстрационном зале разместились "Мерседес- Бенц" Сafе и магазин коллекционных аксессуаров. Сидя в одноименном кафе, любой из посетителей может ощутить себя на европейском автосалоне и насладиться красотой автомобиля в ином ракурсе. Ассортимент блюд кафе немногочислен, но тщательно отобран и действительно вкусен.
Знакомство клиента с маркой "Мерседес-Бенц" начинается в демонстрационном зале площадью более 500 квадратных метров. Здесь расположены легковые автомобили и внедорожники всех классов. Однако если клиент не сможет найти среди выставленных в шоу-руме машин интересующую его модель или комплектацию, то отдел продаж сформирует индивидуальный заказ. Учитывая все пожелания заказчика, автомобиль будет в буквальном смысле "выстроен". И обратите внимание - на продаваемые автомобили марки "Мерседес-Бенц" установлена гарантия 2 года без ограничения пробега!
Компания "Альтаир-Авто" позаботилась и о том, чтобы владельцы "Мерседесов" могли в любое время получить профессиональную автомобильную помощь. Для этого в дилерском центре есть ремонтная зона, одновременно обслуживающая до 20 машин круглосуточно.
Кузовной участок специализируется на высокотехнологичном кузовном ремонте, индивидуальном подборе цвета и окраске автомобиля. Зона сервисного обслуживания оснащена необходимым оборудованием для проведения диагностики всех систем автомобиля, от двигателя до электрооборудования. Здесь установлены самые современные стенды развала-схождения, шиномонтажа и проверки кондиционеров, включая диагностическую линию Маха.
За прошедший год сервисным центром было выполнено более 6000 ремонтных работ самого разнообразного масштаба и уровня сложности. Столь высокий спрос неудивителен, ведь по своему масштабу и уровню оснащения сервисный центр является первым на Дальнем Востоке. Сегодня специалисты центра обслуживают и ремонтируют не только автомобили Mercedes-Benz, но и BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и Land Rover.
"Альтаир-Авто"предлагает более 4 000 наименований деталей со склада во Владивостоке для всех перечисленных марок по "московским" ценам.
Кстати, информация о каждом автомобиле, побывавшем в сервисном центре "Альтаир-Авто", обязательно заносится в компьютерную базу данных. Впоследствии это позволяет быстро оценить техническое состояние автомобиля и выбрать оптимальный способ его ремонта, а также напомнить о необходимости прохождения очередного ТО.
Именно благодаря поддержанию высоких стандартов обслуживания и предоставлению целого комплекса услуг компания "Альтаир-Авто" развивает успех марки Mercedes-Benz. И это становится очевидным для всех автолюбителей, замечающих фирменную звезду на дорогах все чаще.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда