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"Альтаир-Авто" развивает успех марки Mercedes-Benz на Дальнем Востоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Год назад - 9 февраля 2007 г. - во Владивостоке открыл двери Дилерский центр "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке. Прошедшие двенадцать месяцев убедительно продемонстрировали, что "Альтаир-Авто" стал полноценным представителем марки "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке, поддержав рекордный рост продаж автомобилей этой марки в России.

Именно за 2007 г. было продано на 65% больше легковых автомобилей марок Mercedes-Benz, AMG и Maybach, а это 15 330 машин. Такие показатели стали новым рекордом в истории российских продаж автомобильного концерна.

С первых дней своей работы дилерский центр "Альтаир-Авто" предоставляет весь спектр услуг в области продаж и послепродажного обслуживания легковых автомобилей марки Mercedes-Benz. Помимо автомобилей, в демонстрационном зале разместились "Мерседес- Бенц" Сafе и магазин коллекционных аксессуаров. Сидя в одноименном кафе, любой из посетителей может ощутить себя на европейском автосалоне и насладиться красотой автомобиля в ином ракурсе. Ассортимент блюд кафе немногочислен, но тщательно отобран и действительно вкусен.

Знакомство клиента с маркой "Мерседес-Бенц" начинается в демонстрационном зале площадью более 500 квадратных метров. Здесь расположены легковые автомобили и внедорожники всех классов. Однако если клиент не сможет найти среди выставленных в шоу-руме машин интересующую его модель или комплектацию, то отдел продаж сформирует индивидуальный заказ. Учитывая все пожелания заказчика, автомобиль будет в буквальном смысле "выстроен". И обратите внимание - на продаваемые автомобили марки "Мерседес-Бенц" установлена гарантия 2 года без ограничения пробега!

Компания "Альтаир-Авто" позаботилась и о том, чтобы владельцы "Мерседесов" могли в любое время получить профессиональную автомобильную помощь. Для этого в дилерском центре есть ремонтная зона, одновременно обслуживающая до 20 машин круглосуточно.

Кузовной участок специализируется на высокотехнологичном кузовном ремонте, индивидуальном подборе цвета и окраске автомобиля. Зона сервисного обслуживания оснащена необходимым оборудованием для проведения диагностики всех систем автомобиля, от двигателя до электрооборудования. Здесь установлены самые современные стенды развала-схождения, шиномонтажа и проверки кондиционеров, включая диагностическую линию Маха.

За прошедший год сервисным центром было выполнено более 6000 ремонтных работ самого разнообразного масштаба и уровня сложности. Столь высокий спрос неудивителен, ведь по своему масштабу и уровню оснащения сервисный центр является первым на Дальнем Востоке. Сегодня специалисты центра обслуживают и ремонтируют не только автомобили Mercedes-Benz, но и BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и Land Rover.

"Альтаир-Авто"предлагает более 4 000 наименований деталей со склада во Владивостоке для всех перечисленных марок по "московским" ценам.

Кстати, информация о каждом автомобиле, побывавшем в сервисном центре "Альтаир-Авто", обязательно заносится в компьютерную базу данных. Впоследствии это позволяет быстро оценить техническое состояние автомобиля и выбрать оптимальный способ его ремонта, а также напомнить о необходимости прохождения очередного ТО.

Именно благодаря поддержанию высоких стандартов обслуживания и предоставлению целого комплекса услуг компания "Альтаир-Авто" развивает успех марки Mercedes-Benz. И это становится очевидным для всех автолюбителей, замечающих фирменную звезду на дорогах все чаще.

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