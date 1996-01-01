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Дальнегорские предприниматели не хотят платить положенное

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президиум общественного совета предпринимателей при главе Дальнегорского городского округа рассмотрел предложение присоединиться к трехстороннему договору, регламентирующему отношения между работодателями, администрацией и профсоюзами Приморского края.

Не первый раз главным препятствием для подписания договора стал размер оплаты труда наемным работникам. В подписанной на краевом уровне редакции соглашения минимальный размер оплаты труда сегодня установлен на уровне не ниже чем в 2,6 раза выше прожиточного минимума. А его величина для трудоспособного населения за 4-й квартал этого года по постановлению администрации края составляет 5,4 тыс. руб. Дальнегорские представители бизнеса считают, что на территории ДГО сегодня нереально обеспечить такую зарплату.

Бизнесмены согласились, что городу нужен объединяющий предпринимателей коллегиальный орган. Не исключено, что платформу для такого объединения разработают на конференции предпринимателей, которая состоится в мае.

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