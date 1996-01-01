Центр занятости приглашает на переподготовку

Одним из важнейших направлений деятельности службы занятости является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан.

Для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда центр занятости города Владивостока проводит обучение на базе учебных заведений высшего, среднего профессионального и начального профессионального уровня.

В настоящее время центр занятости города Владивостока имеет возможность проводить обучение по специальностям (профессиям), востребованным на рынке труда. Стоимость обучения оплачивает центр занятости.