Консалтинг - в массы

Программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий (Business Advisory Service Programme) на Дальнем Востоке, финансируемая японским правительством через Европейский банк реконструкции и развития, по итогам двух лет ее реализации была признана успешной и в прошлом году ее решили продлить до марта 2009 г.

Новая стратегия нацелена на расширение консалтинговой помощи бизнесу в малых городах и сельской глубинке Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, а также на повышение квалификации местных консультантов.

О подробностях ДДГ "ЗР" рассказали сотрудники и партнеры регионального офиса BAS-программы на Дальнем Востоке.

- Мы начинали три года назад с того, что помогали малым и средним предприятиям субсидиями на консалтинг, и это продолжается. Потом из крупных городов мы пошли в сельские районы. В целом за три года нами вложено миллион евро в 189 консалтинговых проектов, - сообщил региональный директор BAS программы на Дальнем Востоке Роландс РЕПША: - Цифра хорошая, и доноров она удовлетворяет, но их удивляет, что очень мало проектов (всего 12) посвящено вопросам качества. Это несколько противоречит ожиданиям: мы-то думали, что таких проектов будет намного больше.

Одна из причин этого видится в том, что не хватает профессиональных консультантов в этой сфере. По крайней мере, BAS-программа работала только с четырьмя сертифицированными консультантами по системе качества, и поэтому было принято решение разворачивать проекты, направленные на развитие услуг консультантов. Первым таким проектом в ноябре 2007 г. в рамках всемирного Дня Качества стал семинар по проблемам качества с участием более 50 консультантов, руководителей предприятий и специалистов в области качества. Затем его участники обсудили проблемы за круглым столом. Семинар прошел при поддержке Японского центра во Владивостоке, а ведущими были приглашены эксперты из Tsukakosi Management Institute (Япония) и "Интерсертифика" (Москва). В 2008 г. финансирование семинаров по повышению квалификации консультантов в самых разных сферах продолжится.

- Регион - большой, а нам хочется охватить своими услугами как можно больше территорий, - присоединяется к разговору руководитель BAS-программы по Приморскому краю Ирина ТАХТЕЕВА. - Поэтому мы поддержали новый для нас по форме проект дистанционного консалтинга на тему "Система менеджмента качества компании (подготовка к внедрению и сертификации по ИСО-9001-2000)".

С этой идеей в BAS-программу обратился создатель Владивостокской Управленческой Интернет школы Александр ЕРМАЧЕНКО. Он - доктор технических наук, автор 13 учебных пособий, занимается управленческим консалтингом более 15 лет. Его школа функционирует 2 года, публикуя и распространяя материалы через электронный информационный канал Subscribe.ru. Сейчас у школы более 1300 подписчиков, в том числе в странах Европы и СНГ.

Предложенный им семинар по подготовке компаний к внедрению системы качества и сертификации по стандартам ИСО-9001-2000 финансируется BAS-программой. В нем принимают участие около 30 человек, в том числе из Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Большого Камня. Семинар этот бесплатный, а поскольку Интернет есть практически везде, участвовать в нем может любой желающий. Форма обучения - активная: участники, получая пакет информации, могут задавать преподавателю вопросы, а в конце цикла поучаствовать в итоговой дискуссии. По итогам обучения самые активные участники получат свидетельство о повышении квалификации и в качестве премиального бонуса - полный комплект документации по системе менеджмента качества компании.

Если будут хорошие результаты, BAS-программа могла бы финансировать больше таких проектов.

И еще одну задачу хотел бы реализовать Роландс Репша: "В Приморском крае есть ассоциации предпринимателей и отраслевые объединения, но, насколько мы знаем, нет ассоциации консультантов. И движения в эту сторону совершенно нет, что кажется странным, хотя это был бы очень полезный шаг. Мы хотим способствовать, в том числе финансово, созданию такой ассоциации".