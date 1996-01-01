В России все больше компаний-миллиардеров. Долларовых

В России около тысячи компаний с потенциальной капитализацией в $1 млрд, заявил замглавы Минэкономразвития Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ. "По нашим оценкам, в России около тысячи компаний с потенциальной капитализацией $1 млрд и выше, если они выйдут на IPO", - сказал замминистра.

С таким потенциалом Россия просто обязана развивать собственную мощную финансовую систему, подчеркнул он. Станислав Воскресенский отметил, что наша экономика наиболее гладко проходит то, что называется "финансовыми неприятностями". Однако ситуация с мировым финансовым рынком поставила вопрос о построении собственной национальной финансовой системы, с одной стороны, это является еще одним вызовом, с другой, положительной перспективой ускорения экономического роста, заключил Станислав Воскресенский.