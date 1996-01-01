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ПБТФ живет с поселком Преображение одной жизнью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Преображенская база тралового флота" - это не только динамично развивающееся предприятие, которое из года в год добивается высоких экономических показателей. Сегодня ПБТФ с полным правом можно назвать образцом социально ориентированного бизнеса, который планомерно заботится и о собственных сотрудниках, и обо всем рыбацком поселке Преображение.

Если на начало 2007 г. средняя заработная плата на предприятии составляла 12,3 тыс. руб., то к 1 января 2008 г. она выросла до 15,6 тыс. руб. Коллективный договор, действующий на предприятии, предусматривает обширный соцпакет: сотрудники ПБТФ обеспечиваются спецодеждой, бесплатным питанием, доставляются на работу и с работы на служебном автобусе, получают единовременную материальную помощь к отпуску и к юбилейным датам (в 2007 г. на эти цели было направлено 3 млн 368 тыс. руб. и 791 тыс. руб. соответственно), имеют право на бесплатную ежегодную медкомиссию, предприятие оплачивает также лечение в спецбольнице "Чистоводное" для работников и их семей.

Кроме того, компания оказывает материальную помощь сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Тем, кто испытывает проблемы с жильем, предоставляется общежитие, для семейных пар отводятся отдельные комнаты. Дети работников ПБТФ в период летних каникул имеют возможность отдохнуть в лагере "Юный рыбак" (путевки реализуются по льготной цене). За многолетний добросовестный труд компания награждает сотрудников "Серебряными" и "Золотыми" значками (каждый из них предполагает определенный набор льгот). Бывшие сотрудники, проработавшие на предприятии не менее 10 лет (для женщин) и 12 лет (для мужчин) и вышедшие на пенсию из ПБТФ, получают ежегодные дотации к пенсии.

На предприятии реализуются несколько социальных программ, в том числе "Забота" (опека по нетрудоспособности, старости, ритуальные услуги), "Образование" (получение первичной профессии, обучение в УКК, училищах, колледжах, вузах), программа реализации духовных интересов работников общества, сейчас разрабатывается программа "Молодой специалист", направленная на привлечение и закрепление молодых кадров. На ПБТФ действует 3-ступенчатый контроль за состоянием охраны труда, на эти цели в 2007 г. было израсходовано 7 млн 020 тыс. руб.

Компания ведет постоянный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и состоянием воды в бухте Преображение, периодически выполняя зачистку дна и сбор плавающего мусора. Регулярно производится отбор проб сточных вод и промышленных выбросов в атмосферный воздух - результаты не превышают установленных нормативов.

О том, что база тралового флота является градообразующим предприятием для поселка Преображение, в ОАО "ПБТФ" не забывают никогда, ведь из 9 тыс. жителей поселка около 3 тыс. работают на ПБТФ, а среди остальных немало членов их семей и ветеранов предприятия. Фактически ПБТФ живет с поселком одной жизнью. Руководство компании убеждено, что люди не должны чувствовать себя оторванными от цивилизации даже в таком отдаленном от краевого центра населенном пункте, как Преображение.

Каждый год ПБТФ вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры поселка, в благоустройство территории и проведение праздничных мероприятий, заботится о самых социально не защищенных категориях: детях, инвалидах, ветеранах, пенсионерах поселка. Компания обеспечивает бесплатное горячее питание для школьников, устанавливает детские игровые площадки, содержит на своем балансе ДЮСШ, оказывает благотворительную помощь Детской школе искусств, Детскому дому пос. Преображение, Лазовскому социальному приюту, а также воинским частям и больницам Лазовского района. В 2007 г. на организацию досуга детей и воспитание молодежи было направлено 9 млн 227,4 тыс. руб., расходы по статье "Опека старости" составили 2 млн 552 тыс. руб.

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