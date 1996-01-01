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Градообразующая миссия - одна из ценностей ОАО "ВМТП"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Миссия ОАО "Владивостокский морской торговый порт: "Способствовать развитию мировой торговли, создавая конкурентные преимущества для наших партнеров и клиентов. Содействовать процветанию нашего портового города, морского края и государства в целом" - не пустой пафос.

Такое самоопределение предприятия естественным образом накладывает отпечаток на его приоритеты в социальной сфере. ВМТП непрерывно начиная с середины 60-х реализует корпоративные социальные программы. Прежний руководитель порта Михаил РОБКАНОВ уделял большое внимание социальной политике предприятия. Сменивший его Вячеслав ПЕРЦЕВ продолжает принятый курс компании в сфере социальных преобразований.

Владивостокский морской торговый порт - градообразующее предприятие, и поэтому не в праве оставаться в стороне от насущных проблем местных сообществ. Он принимает на себя ответственность за социальную стабильность и экологическое благополучие во Владивостоке, и осуществляет реализацию внутренних и внешних социальных программ.

Основными приоритетами внутренних социальных программ ОАО "ВМТП" руководство предприятия считает обеспечение достойных условий труда и уровня заработной платы сотрудников, охрану труда и организацию безопасных условий производства, а также организацию обучения и развития персонала. Большое внимание уделяется охране здоровья и формированию здорового образа жизни сотрудников ВМТП через спорт, санаторное профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение, реализацию программ дополнительного медицинского и пенсионного страхования. Достаточно сказать, что на социальные программы в 2007 г. ОАО "ВМТП" направило 5 млн 852 тыс. руб., а средняя заработная плата в ОАО "ВМПТ" составила 22 тыс. 881,2 руб. в месяц, что на 16,16% выше уровня 2006 г., и в сравнении с уровнем в транспортной отрасли Приморского края - выше на 21%.

Неотъемлемой частью социальной ответственности ОАО "ВМТП" является поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов порта, а также создание условий для деятельности профсоюзных организаций. Расходы на эти цели в прошлом году составили 1 млн 169 тыс. рублей. Кроме этого, предприятие уделяет внимание организации отдыха сотрудников и их детей, в 2007 г. на детские путевки в оздоровительные лагеря и на организацию отдыха работников ОАО "ВМТП" было направлено 503 тыс. руб.

Еще один приоритет в социальных инвестициях обусловлен территориальным расположением ВМТП - в густонаселенном центре Владивостока, вблизи жилых кварталов - это требования высокой экологичности работы компании. ОАО "ВМТП" реализует долгосрочную программу в области охраны окружающей среды (включающую, помимо прочего, обустройство очистных сооружений на причалах), на которую в 2007 году было затрачено 3 млн 609,7 тыс. руб. ОАО "ВМТП" также содействует реализации Концепции по отчистке и поддержанию чистоты залива Петра Великого, разработанной Институтом защиты моря МГУ им. Невельского.

Приоритетами внешних социальных программ торгового порта являются поддержка образования и талантов, которая реализуется через долгосрочную программу сотрудничества ОАО "ВМТП" и МОУ "СОШ №6" г. Владивостока и поддержку талантливых студентов и курсантов МГУ им. Невельского; помощь храму Иконы Казанской Божьей матери и содействие развитию физкультуры и спорта (помощь детско-юношеской организации средней школы №6, мини-футбольному клубу "Портовик").

Социальная ответственность как одна из базовых ценностей ВМТП означает, что его работа должна давать возможность развиваться нашему портовому городу, давать работникам компании уверенности в завтрашнем дне, сохранять любовь людей к морю, заботиться о сохранении и защите экологии.

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