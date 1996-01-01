Край отсудил дивиденды у "Примавтодора"

Параллельно с рассмотрением спора о правомерности приватизации ОАО "Примавтодор" Приморский арбитражный суд разбирался в дивидендах, положенных единственному на тот момент акционеру компании - краевому Департаменту имущественных отношений (ДИО ПК).

Как подсчитали в департаменте, за предприятием числится должок в размере 63,3 млн руб., состоящий из невыплаченных дивидендов по итогам деятельности акционерного общества в 2006 г., а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Полная сумма дивидендов, которые были утверждены к выплате самим ДИО ПК, исполняющим функции общего собрания акционеров "Примавтодора", - 65 млн 920 тыс. руб. Все деньги следовало направить в бюджет края до 27 августа 2007 г. Однако предприятие успело перечислить к сроку только 5 млн. Еще 20 млн руб. "Примавтодор" выплатил в ходе судебного процесса, инициированного департаментом. Тем не менее на конец марта задолженность составила свыше 43 млн. Ответчик эту сумму не оспаривал. По решению суда от 2 апреля 2008 г. недоплаченные дивиденды взысканы с акционерного общества в принудительном порядке.

Разумеется, ОАО "Примавтодор" вправе обжаловать судебный акт.