ГИМС выдаст "водные права" и поставит на арестплощадку

С ростом парка маломерного флота как у организаций, так и у частных лиц значение Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) априори возрастает. В преддверии навигации, которая традиционно началась 1 мая, владельцам катеров, яхт, скутеров, мотоботов и резиновых лодок, стоит помнить несколько моментов, помогающих избежать в будущем недопонимания и претензий со стороны ГИМС.

Требования, предъявляемые к владельцам маломерного флота и непосредственно к судоводителям со стороны ГИМС, регламентируются постановлением Правительства РФ от 23.12.2004 г. № 835. Согласно этому закону ГИМС МЧС России осуществляет государственный и технический надзор за маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянки в соответствии с положением о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

Надо отметить, что в настоящее время на учете в ГИМС МЧС России по Приморскому краю состоит более 24 тыс. маломерных судов и их количество растет с каждым месяцем. Общий контроль за порядком в прибрежной зоне осуществляют 64 государственных инспектора по маломерным судам. В своей деятельности они опираются, а точнее, взаимодействуют с пограничными органами ФСБ, линейным отделом внутренних дел на водном транспорте, территориальным управлением Госкомрыболовства и администрациями морских портов края.

Что касается начала эксплуатации маломерного судна, то, как рассказали "ЗР" в ГИМС по Приморскому краю, для начала владелец должен обратиться в подразделение ГИМС по месту жительства или базирования плавсредства для регистрации судна в едином судовом реестре маломерных судов. Далее получить судовой билет (аналог свидетельства регистрации АМТС), подтверждающий право собственности, выполнить требования по снабжению и оборудованию в соответствии с нормами, указанными в судовом билете. И в конце пройти техническое освидетельствование, получить техталон, а также отметку в судовом билете о прохождении ТО.

Также в ГИМС можно получить право управлять маломерными судами. Сам процесс немногим отличается от получения водительских документов, а именно: перед сдачей экзамена на право управления маломерным судном судоводитель представляет справку о прохождении медкомиссии с допуском к управлению судном, свидетельство об обучении, выданное в образовательном учреждении (имеющем соответствующие лицензии и аккредитацию в МЧС России). К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие 18 лет. Стоимость обучения определяют образовательные учреждения.

Стоит помнить, что "маломерное судно" - понятие достаточно широкое и включает в себя не только катер типа "Горбач", но также морское прогулочное судно, катер, моторную лодку, парусное судно (яхту), парусно-моторным судно и гидроцикл. Как и на шоссе при управлении автомобилем, так и на воде, но уже при управлении водным транспортом, есть свод правил, обязательных к исполнению. С ними знакомят при обучении на "водные права", о них напоминают при ежегодном техническом осмотре.

За нарушение правил пользования маломерными судами предусмотрена административная ответственность (предупреждение, штраф, лишение права управления) в соответствии с нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении рассматривают должностные лица ГИМС, в случае, если нарушение влечет лишение права управления маломерным судном, то дело рассматривается в суде.

Как и в случае с нарушениями ПДД, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого вынесено постановление: вынесенное судьей - в вышестоящий суд. В случае, если вынесено должностным лицом ГИМС - вышестоящему должностному лицу ГИМС, либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

И последнее. В этом году планируется обустройство и открытие 6 штрафстоянок для задержанного маломерного флота, с соответствующим прейскурантом и правовой базой. Их будущая дислокация сегодня уточняется.

Безнаказанно, обещают в ГИМС, шалить на волне не получится...