РЖД поехала в Корею

РЖД и министерство железных дорог КНДР (Северная Корея) подписали соглашение о совместном строительстве инфраструктуры порта Раджин, говорится в сообщении монополии. Проект включает в себя реконструкцию участка железной дороги Туманган - Раджин, строительство контейнерного терминала в порту Раджин и эксплуатацию этих объектов.

Пилотный проект "Хасан-Раджин" первая часть проекта восстановления Транскорейской магистрали, которая, по задумке РЖД, должна обеспечить загрузку Транссиба. Проектом займется созданное на 49 лет совместное предприятие "дочки" РЖД "Торговый дом РЖД" и порта Раджин, договор о создании которого был подписан в рамках соглашения. Доля российской стороны составит 70%, корейской - 30%. Новая компания будет привлекать инвесторов, подрядчиков для проектирования и строительства железной дороги Туманган-Раджин (52 километра) и контейнерного терминала в порту Раджин.