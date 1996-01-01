Потребитель снова под защитой

В столице Приморья в структуре Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока реанимирован отдел по защите прав потребителей. Произошло это в середине апреля, два с половиной года спустя после его… упразднения.

В ноябре 2005 года городские власти посчитали, что содержание отдела по защите прав потребителей слишком накладно для городского бюджета и отдел прикрыли, руководствуясь федеральным Законом № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Требовать паспорт - незаконно

Но, как оказалось, отсутствие у потребителей надежной "крыши", которая отстаивала бы их права и защищала интересы, не свело к минимуму количество жалоб и претензий на качество товаров и обслуживания. Наоборот!

Как метко подметила начальник вновь рожденного отдела Ирина САВЧЕНКО, "без защиты прав потребителей в городе был кошмар".

- Все это время у нас работал один специалист. И он принимал на себя поток обращений граждан! Количество жалоб увеличивалось с каждым днем. Предприниматели, узнав, что такого отдела больше нет, успокоились: теперь их некому будет проверять и дергать. Товаров стало завозиться и производиться больше, а их качество осталось прежним, - рассказала "ЗР" Ирина Владимировна.

Честно говоря, начальник отдела смягчает ситуацию. После ликвидации отдела по защите прав потребителей некоторые бизнесмены, чувствуя безнаказанность, просто обнаглели. К примеру, представитель одной известной компании, торгующей мобильными телефонами, не только отказался принять неисправный телефон в 15-дневный срок после покупки, как этого требует ФЗ "О защите прав потребителей", но еще и поднял руку на покупательницу. Чтобы утихомирить разбушевавшегося продавца, женщина вызвала милицию, зафиксировала следы побоев, после чего было заведено уголовное дело.

Вот вам и ненавязчивый сервис: пошла в магазин, а попала на больничную койку!

- К нам в редакцию позвонила женщина и пожаловалась на руководство нового супермаркета, расположенного в центре города. Она купила кофточку, которая оказалась ей мала. К сожалению, это выяснилось уже дома. Когда она попросила обменять кофточку на аналогичную, но только большего размера, продавец потребовала с нее паспортные данные, мотивируя свои требования правилами обмена товара, установленными хозяином магазина. Покупательница посчитала эти требования незаконными.

- И правильно сделала! Если речь идет не о возврате денег, а только о замене товара на аналогичный, но другого размера, габарита, фасона или другой расцветки, то никто не вправе требовать с покупателя паспорт. Это отсебятина чистой воды! В ст.25 ФЗ "О защите прав потребителей" ничего о паспорте не сказано. Паспорт необходим лишь для оформления документа при получении денег за возвращенный товар. Если у кого-то из потребителей возникнут подобные проблемы, пусть обращаются к нам.

Закон един для всех

Согласно статистике отдела по защите прав потребителей, больше всего люди жалуются на некачественную бытовую технику. Причем круглогодично. Но пик таких жалоб приходится на январь. Объяснение этому феномену простое: перед новогодними праздниками народ сметает все с прилавков, купившись на бонусы или скидки. А граждане караванами несут все обратно. Как правило, товары, приобретенные на распродажах или со скидкой, - некачественные, "с душком". Только продавцы "забывают" об этом предупредить.

Между тем сдать некачественный товар бывает ох как непросто. И в основном из-за бумажной волокиты. Так, во Владивостоке руководители некоторых крупных профильных магазинов, к примеру "Спектр" и "В-Лазер", занимаются "законотворчеством", разрабатывая бланки претензий под свою фирму. И когда к ним приходит потребитель с бланком претензии, заполненным в отделе по защите прав потребителей, то предприниматели от этой бумаги открещиваются, как от чумы, подсовывая свой "фирменный" бланк. Покупатели, естественно, возмущаются: по какому праву? И бредут обратно в отдел по защите прав потребителей.

- Мы послали руководителям этих компаний письменный запрос с просьбой дать разъяснение, на каком основании они вводят на своих торговых площадях новые формы бланков претензий? Какими нормативными актами они руководствуются? Посмотрим, что они нам ответят, - говорит Ирина Владимировна.

- Но их менеджеры наверняка сошлются на приказ своего начальства.

- И ради Бога! Пусть ссылаются. Но Федеральный закон "О защите прав потребителей" един для всех. И никто не вправе его нарушать.

Случалось, что при попытке вернуть некачественный товар продавец демонстративно рвал чек, мол, докажи потом, что товар брали у нас! Специалисты отдела по защите прав потребителей советуют в таких случаях не отчаиваться. Оглянитесь вокруг, наверняка около вас есть люди. А это - свидетели!

Прощайте, волосы!

Весной и летом увеличивается количество претензий на качество парфюмерии. Податели таких жалоб, естественно, женщины.

По мнению специалистов отдела по защите прав потребителей, во Владивостоке настоящих французских духов нет. На прилавках одни подделки или в лучшем случае парфюм, выпущенный по лицензии. Приобретая помаду, духи или шампунь, надо быть очень внимательным. Потому что использование контрафактной парфюмерии или неправильное применение даже настоящих химикатов может иметь печальные последствия.

В 2007 году в одном из салонов красоты девушке во время осветления волос сделали химический ожог второй и третьей степени. Поначалу мастер встала на дыбы: мол, я здесь ни при чем. Это краска дефектная. Но в ходе расследования выяснилось, что сотрудник салона неправильно приготовила раствор, смешав воду с химикатом не в той пропорции. Разбирательство дошло до краевого суда, и пострадавшая выиграла дело - ей компенсировали моральный вред и возместили расходы на лечение. В общей сложности она получила 50 тысяч рублей.

Однажды в отдел пришла женщина с пучком собственных волос. Она рассказала, что купила в аптеке несколько флаконов шампуня отечественного производства. После неоднократного его использования у нее вдруг полезли волосы, да так сильно, что женщине грозило облысение. Несчастная требовала найти виновного и строго наказать за загубленную красу.

- У меня были такие пышные волосы, - говорила женщина, роняя слезы.

Первым делом специалист отдела кинулся в аптеку, но там с документами на шампунь все было в норме. С женщиной поговорили еще раз, выяснилось, что она работает коком в ДВ пароходстве, а шампунь покупала перед очередным рейсом на север.

- Скорее всего, здесь виновата вода, противопоказанная ее волосам. Может быть, на севере у нее другая жесткость. Возможно, вода, которой она пользовалась, несовместима с шампунем. Мы ей посоветовали обратиться в суд. Но чем эта история закончилась, неизвестно. Больше она к нам не приходила, - говорит Ирина Савченко.

На памяти сотрудников отдела был еще подобный случай с красителем, там тоже пострадали волосы. Когда стали разбираться, оказалось, что женщина использовала химикаты с просроченным сроком использования. Комментарии излишни...

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