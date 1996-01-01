Игорь ТОНКИХ: Клубный бизнес вычислить невозможно…

Владивосток - город клубный. Клубятся многие - от мала до велика. Около 40 заведений на любой вкус: и для "золотой" молодежи, и для скромных студентов, и для любителей рока, и для богемы, и для "новых русских", и для состоятельных дамочек, и для нетрадиционных пар… В общем, тусись - не хочу !

Но клаббинг как развлечение - это одно. А как бизнес - несколько другое. Каким должен быть ночной клуб мирового уровня? Как правильно его раскрутить? На какую целевую аудиторию делать ставку и как долго? Эти вопросы активно освещал на прошедшем недавно во Владивостоке IV Дальневосточном Конгрессе рестораторов и отельеров почетный гость, генеральный директор компании Fee Lee Group, владелец московского ночного клуба IKRA, преподаватель Государственного университета управления Игорь ТОНКИХ. "ЗР"-Диалог" задал несколько вопросов отечественному гуру клубного бизнеса.

- Игорь, есть ли рецепты удачного ведения клубного бизнеса?

- Как и в любом бизнесе, здесь многое, если не все, зависит от удачи и случая. Но есть некоторые правила, соблюдение которых поможет увеличить шанс успешного предпринимательства. Перед тем как открывать заведение, всегда нужно четко понимать - для кого ты его открываешь. Невозможно создать клубный продукт для аудитории, которая, в принципе, не является его потребителем.

Другой вопрос в том, что с миллиметровой точностью вы свою целевую аудиторию все равно не определите. Всегда будет некая размытость. Она - в самой природе клаббинга. Молодежь, которая любит тусоваться, часто любит это делать в разных местах. За одну ночь некоторые любители могут сменить пяток-другой клубов и послушать все - от хауса и рэпа до шансона и джаза.

Самый надежный критерий при определении своего клиента - это платежеспособность. Есть клубы элитарные. А есть демократичные. Но и здесь все достаточно изменчиво, ведь клабберы взрослеют, многие из них делают карьеру и переходят не только в иную возрастную категорию, но и в иную платежеспособную категорию.

- Какова рентабельность клубного бизнеса?

- Никто вам этого не скажет. Этот бизнес очень закрыт. Как в Москве, так и в региональных центрах. Впрочем, это также верно и для ресторанного бизнеса. Никто из владельцев никогда не откроет вам истинные цифры. Но скажу одно - можно быть владельцем столичного клуба и нести колоссальные убытки, а можно держать клуб на периферии и иметь с него весьма стабильный и приличный доход.

- Ориентация на западно-европейские стандарты клаббинга - обязательное условие успешного бизнеса?

- Наверное. Даже у вас во Владивостоке, несмотря на близость Китая и Японии, в клубах царит европейская атмосфера. В любой сфере бизнеса есть свои законодатели мод. Для клаббинга сегодня - это Англия и Голландия. Но, безусловно, в каждой стране, в том числе и в России, есть свои особенности. В чем это проявляется, можно говорить и сравнивать очень долго. Но все же Европа нам ближе, нежели Азия, что касается клубной культуры. Поэтому при открытии клубного бизнеса это надо учитывать.

- А такой аспект клубной жизни, как наркотики?

- Знаете, в жизни очень много ошибочных стереотипов. К одному из них относится тот, что клаббинг и наркотики совместимы. Это не так. Напротив, сейчас сами администрации ночных клубов предпринимают все для того, чтобы исключить из массы своих клиентов тех, кто любит удовольствия сомнительного толка. Но от такого рода посетителей ни одно заведение не застраховано.

- Каким должен быть срок жизни клуба ?

- Есть разные бизнес-модели. Известно, что публика, ориентирующаяся на моду, ветрена и изменчива, ей свойственно перетекать из одного заведения в другое. И если именно эта публика - ваша целевая аудитория, можно рассчитать срок жизни вашего клуба на три-четыре года. Но за это время ваш бизнес должен полностью выполнить свою миссию, окупить себя и принести изрядную прибыль.

Есть долгоиграющие клубы, например, как ваш BSB. Это уже другой случай. Как правило, репертуарная политика таких клубов делает акцент на живой музыке. Здесь важно в нужный момент предоставить публике возможность познакомиться с творчеством интересного ей артиста. В общем, клубный бизнес - это бизнес со множеством переменных, и мастерство заключается в том, чтобы в каждый момент времени обеспечить нужную их комбинацию - константу успеха.