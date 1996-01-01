Логистика: как от слов перейти к делу?

Сегодня темпы развития логистического комплекса в России выше, чем экономики в целом, хотя разбег был коротким. По оценкам аналитиков РБК, за последние два года обороты компаний, работающих на рынке транспортно-логистических услуг в РФ, выросли более чем на 50% и на сентябрь 2007 г. составили около $30 млрд. При этом потенциал рынка экспертами оценивается примерно в $120 млрд. В это нетрудно поверить: транспортная составляющая в себестоимости отечественной продукции доходит до 15-20% против 7-8% в странах с развитой рыночной экономикой. Высокие же непроизводительные затраты на складирование и перегрузку приводят к тому, что Россия ежегодно теряет до двух процентов ВВП!

Рынок стимулирует

Понятно, что именно в Москве оттачивается логистический опыт, и очевидно почему. Еще со времен СССР все дороги сходились в столице, и доставить товар из одного конца страны в другой, минуя Москву, было попросту невозможно. В настоящее время основными центрами обслуживания грузопотоков являются также Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск, плюс еще около 10 менее значимых узлов.

Но и другие регионы начинают догонять: рынок стимулирует. К новейшей организации грузопотоков летом 2007 г. приступили две компании в Калининградской области: одна заявила о создании автомобильно-контейнерно-складского терминала, другая - о строительстве таможенно-логистического автомобильного комплекса. В Санкт-Петербурге корпорация, объединяющая несколько логистических и брокерских компаний, открыла логопарк стоимостью $30 млн. В Нижегородской области планируется организовать сеть из десяти таможенно-логистических центров. Интерес к этому региону проявили крупный немецкий инвестор Garbe Group и японская IHI Corporation. По мнению министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА, «нашей стране необходимо завершить интеграцию национальной транспортной сети в мировую, развивая существующие международные транспортные коридоры в европейской части России и создавая необходимую инфраструктуру на востоке». «Именно уровень логистических издержек и рисков во многом определяет непривлекательность России для транзита международных товарных потоков», - отметил министр.

Досье В Стратегии развития транспорта РФ до 2010 г. запланировано создание 72 терминально-логистических комплексов (ТЛК) практически во всех регионах России. Их суммарная проектная мощность - 100,8 млн тонн грузов в год. Стоимость проекта - 53,9 млрд руб. Участвовать в его реализации будет российский и иностранный капитал на условиях частно-государственного партнерства.

Есть интерес к созданию транспортно-логистических комплексов и на Дальнем Востоке. Так, Управляющая компания порта Пусан (Busan Port Authority, BPA) намерена инвестировать $109 млн в строительство контейнерного терминала мощностью 400 тыс. TEU в Находке, сообщает PortWorld со ссылкой на пресс-релиз компании. В этих целях BPA, GlovisCo., Daewoo Logistics Corp. и Sinokor Merchant Marine Co. создадут совместное предприятие. С российской стороны в строительстве терминала будет участвовать Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ). Ожидается, что первая очередь мощностью 150 тыс. TEU будет завершена уже в июле 2008 г., объем инвестиций на этом этапе составит $21,8 млн. Полностью завершить строительство терминала планируется в 2010 г.

О трудностях взаимодействия и тенденциях

На Дальнем Востоке все идет сложнее и медленнее в силу неразвитости транспортной инфраструктуры вообще и отдельных ее звеньев - в частности, а также сложностей взаимодействия между участниками процесса, что, впрочем, является общероссийской проблемой. Это наглядно продемонстрировал прошедший во Владивостоке Международный Дальневосточный транспортно-логистический форум, организованный ОАО «РЖД». В нем приняли участие топ-менеджеры дальневосточных портов, региональных отделений железных дорог, стивидоры и другие участники транспортного процесса.

Большинство выступлений железнодорожников и портовиков носило взаимно обвинительный характер (одна из центральных тем - кто виноват в простоях вагонов). Грузоотправители же приводили примеры взаимодействия всех вышеназванных участников товародвижения, которые очень напоминали сцены театра абсурда.

По словам директора ООО «ДВ-партнер» Алены БРУНДБЕНДЕР, обработка 1 контейнера в России обходится компании в 15-20 тыс. руб. (а бывает и до 70 тыс. рублей!), в то время как фрахт из Шанхая во Владивосток стоит $1 тыс. за 20 TEU. «Для своевременного вывоза грузов из порта нужен комплексный подход, а у нас каждый участник координирует работу только своих звеньев», - подытожила обмен мнениями гендиректор ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» Татьяна КОНКО.

Но обратной дороги нет, да и на раскачку времени тоже нет, ведь наши конкуренты - Китай, Южная Корея, Япония и другие - активно формируют структуру международных перевозок в регионе, предлагая маршруты движения грузов и определяя тарифную политику. Не случайно же главной целью развития транспортной системы на Дальнем Востоке, определенной Транспортной стратегией РФ, является обеспечение внешнеторговых связей России в Азии и интеграция с транспортными системами стран АТР.

Как интегрироваться, ведь транзитный грузопоток через Россию ничтожно мал? По мнению главы департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края Германа ЗВЕРЕВА, для края одной из таких точек роста в транзитно-логистическом бизнесе может стать создание портовой особой экономической зоны в районе транспортного узла порт Восточный-Находка. Конкурс заявок на создание портовых ОЭЗ пройдет в I квартале 2008 г. Актуальность проекта Герман Зверев аргументировал и тем, что Приморье в ближайшие 5-7 лет ожидает грузовой бум, связанный с тем, что здесь будут реализованы мегапроекты, которые превратят его в одну из самых больших строек в мире.

Досье Площадь ПОЭЗ - 50 га, проектная мощность - 1,2 млн ДФЭ в год, необходимые инвестиции - 7,75 млрд руб., в том числе 40% - федеральные средства, остальное - частные инвестиции.

О влиянии индивидуализма и КНР

Директор Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил ТЕРСКИЙ обратил внимание на рост темпов межрегиональной специализации: динамика прироста товаропотока между Азией и Западной Европой в 1,13 раза выше, чем между Западной Европой и Северной Америкой, и в 1,4 раза, чем между Азией и Северной Америкой. При этом, по его мнению, главная угроза и одновременно фактор развития для транспортной системы России - транспортно-логистические амбиции Китая. По расчетам аналитиков, в 2020 г. каждый второй контейнер в мире будет обрабатываться через транспортно-логистическую сеть КНР. «Не заходя на логистический рынок Китая, невозможно выиграть конкуренцию за мировой контейнерный грузопоток», - считает профессор Терский.

В перспективе до 2020 г. общий дефицит портовых мощностей Китая будет расти. Ключевым направлением интеграции с контейнерным рынком Китая будет развитие железнодорожных трансазиатских транспортных коридоров. И России нужно сделать такие коммерческие предложения по сотрудничеству, от которых невозможно отказаться. Сейчас таких предложений пока нет. Например, транзитный потенциал региональных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» - 1-1,2 млн TEU, и они очень интересуют восточные провинции Китая, которым необходим выход к морю, а используется этот потенциал менее чем на 0,01%. При этом только скорость доставки грузов, на что обычно акцентируют внимание железнодорожники, рекламируя Транссиб, теряет свое преимущество . На первый план выходит комплексность оказываемых услуг.

Еще одна мировая тенденция - рост спроса на товары, произведенные по индивидуальным заказам. Это определяет спрос на специализированную логистику и спецконтейнеры (в настоящее время существует около 50 видов контейнеров). По прогнозам, к 2030 г. спрос на них увеличится более чем в 3 раза.

Спрос на контейнеры в направлении из Азии на Европу будет втрое превышать их спрос на обратном направлении. Проще говоря, Китай - крупнейшая промышленная зона мира, будет отправлять на Европу втрое больше товаров, чем покупать там. По мнению Терского и ряда других экспертов, пустые контейнеры из-под массовых грузов нужно завернуть на Транссиб, создавая для них в России грузовую базу из сырьевых товаров глубокой переработки, имеющих спрос в АТР.

В общем, Россия может использовать Транссиб как мировой маневровый транспортный коридор или составную часть мирового трансконтинентального транспортного коридора «США - Азия - Европа». Первый путь - неамбициозный, но экономически самый доходный, считает М.Терский, хотя развивать его в одиночку нецелесообразно. Нужна внятная стратегия интеграционного взаимодействия с транснациональным транспортно-логистическим бизнесом.

Контейнеризация поможет

Стремительными темпами в АТР растет объем контейнерных перевозок. По данным Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана при ООН (ESCAP), к 2015 году объем контейнеров, отправляемых из Кореи и Японии, например, превысит 61 млн в 20-футовом исчислении. Это огромный грузопоток, часть которого могла бы принять на себя транспортная сеть России. Тенденция последнего года: общее количество контейнеров, перегруженных контейнерными терминалами в портах Восточный, Находка, Владивосток и Ванино, возросло на 33%. Динамику роста имеет как импорт, так и транзит.

Но, по мнению ведущего специалиста по логистике Дальневосточного государственного университета путей сообщения Александра БАЛАЛАЕВА, для привлечения транзита на Транссиб нужны качественно новые подходы. «Нужно сосредоточиться не столько на скорости доставки, сколько на главном принципе логистики - «точно в срок», - считает ученый, - для чего необходимо создать совершенно новые транспортно-распределительные центры терминального уровня. Пора заняться и контейнеризацией внутрироссийских грузов. Сегодня в контейнерах перевозится не более 10% грузов российского экспорта и 25% импорта, а во внутреннем сообщении - всего 2%! Это практически означает изоляцию России от мировой транспортной контейнерной системы, в которой коэффициент контейнеризации грузопотока составляет 70%».

«Организация импортно-экспортных и внутрироссийских контейнерных перевозок - более сложное дело, чем организация транзита, - подчеркивает Балалаев. - В этом случае в дополнение к транспортно-распределительным центрам необходимо создать системы транзитных контейнерных терминалов и организовать между ними регулярное движение контейнерных поездов. В системе «Трансконтейнера» (дочернее предприятие РЖД) 47 контейнерных терминалов, но они не соответствуют современным требованиям. Это, как правило, площадки тупикового типа, не обеспечивающие приема и отправления контейнерных поездов непосредственно с путей терминала, что является нормой и обязательным условием для функционирования контейнерной системы, в частности, в ЕС».

Бег по кругу

Резолюция транспортно-логистического форума содержит привычные обтекаемые и никого ни к чему не обязывающие формулировки: считать приоритетной задачей развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров; продвигать проекты развития портовых мощностей и строительства логистических центров, усилить взаимодействие в системе «грузовладелец - железная дорога - порт» и т.д. и т.п. Но не успели, образно говоря, на документе высохнуть чернила, как новости с «портово-железнодорожных полей» опять похожи на военные сводки.

...Пресс-служба Владивостокского отделения ДВЖД после новогодних праздников сообщила: на Владивостокском отделении брошено около 100 поездов с порожняком, 41 состав с порожними фитинговыми платформами и полувагонами стоял на подходах к порту Восточный, у станции Спасск-Дальний скопились 600 цементовозов и полувагонов, ожидая продукцию цементного завода, у станции Новошахтинской, где грузится уголь, брошено 450 вагонов. Вот вам логистика! Ау, транзит...