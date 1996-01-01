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Главное - хвост
«Диагноз неутешительный - отрасль серьезно запущена», - заявил премьер-министр Виктор ЗУБКОВ на прошедшем в конце января заседании правительства, посвященном вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.
Диагноз поставлен, чем будем лечить? Главный вопрос 2008 г. - это распределение квот. Уже в начале февраля в Москве состоится совещание, на котором будет сформирована рабочая группа, основная задача которой - наделение долями предприятий.
В принципе процесс наделения долями носит технический характер, так как рабочая группа будет считать, сколько предприятия добыли за последние 4 года, и потом на основе данного исторического принципа математическим путем высчитывать новые доли. Но в квотном вопросе есть два основных момента. Первый момент - то, что эти доли будут закреплены не на 5 , а на 10 лет. Второй момент - будет ли рабочая группа учитывать фактический вылов судами предприятий, либо возьмет за основу вылов по договорам совместного пользования (когда компания продавала рыбу в воде другому предприятию).
Глава Государственного комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ утверждает, что начисление долей будет проходить по фактическому вылову. То есть если у компании было 5 тыс. тонн минтая, а она добыла 10 тыс. тонн путем приобретения квот у своих коллег, то все добытые лимиты пойдут ей в актив. В этом случае теневой рынок квот рухнет, и компании-рантье будут уничтожены. И это для многих болезненный удар, например, для такой компании, как ОАО «Дальморепродукт». Предприятие, имея почти 30 тыс. тонн минтая, едва осваивает одну треть лимитов.
Очень даже может быть, что обещания главного рыбного чиновника так и останутся намерениями, ведь компании-рантье своего куска рыбного пирога лишиться не захотят.
Как угрозу экономическому благополучию предприятий воспринимают рыбаки предлагаемую чиновниками систему продажи продукции, изготовленной из рыбы, добытой в двухсотмильной зоне. Напомним, что Федеральным законом от 6 декабря 2007 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотрено, что реализация водных биоресурсов и продуктов их переработки осуществляется на товарных биржах в порядке, установленном Правительством РФ. Порядок должен быть разработан до 1 июля 2008 г. и отражен в нормативно-правовом акте Правительства РФ.
Рыбаки опасаются, что обязательное условие продажи всей рыбопродукции через биржи может привести к длительным простоям судов, порты пока просто не готовы принять и переработать такой большой объем рыбы. Серьезная угроза - у рыболовецких компаний нарушаются долговременные контракты с зарубежными партнерами, а взамен они получают российский внутренний рынок, который не способен потреблять и половину того, что сегодня добывают российские рыбаки.
Вдобавок к этой проблеме возникнет еще одна. Таможенное оформление судов с продукцией просто парализует порты страны. Это признал сам глава Правительства РФ Виктор Зубков. «Сегодняшние процедуры просто парадоксальны: на одно судно приходит более 20 проверяющих, которые, как правило, не ценят ни свое, ни чужое время», - заявил премьер, пообещав при этом, что в этой сфере будет наведен порядок и осуществлен переход от разрешительной системы к уведомительной. Количество проверяющих необходимо сократить в 4-5 раз, «чтобы моряки могли спокойно заходить в порт, сдавать грузы и не ждать сутками, когда к ним придут чиновники». По словам главы правительства, сроки оформления судов должны быть сокращены с нескольких суток до нескольких часов. Это понимание проблем высшими чиновниками, конечно, обнадеживает, но жизнь подсказывает: в России ничего не решается быстро, а уж справиться с административным произволом и вообще не удается почти никогда.
Завернуть рыбу на берег призвана и налоговая схема, с 1 января 2008 года рыбаки будут платить 10% ставки налога за пользование водными биоресурсами, если будут выгружать рыбу в российских портах. За экспорт рыбы придется платить все 100%. В дальнейшем (с 1 января 2009 года) рыбу, выловленную в исключительной двухсотмильной зоне, на шельфе и во внутренних морях РФ, прежде чем экспортировать, рыбаки должны будут предъявлять вначале российской таможне.
А вот заявленные меры по финансовой поддержке выглядят не иначе как профанация. Напомним, что Госкомрыболовства РФ и ОАО «Россельхозбанк» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым банк готов ежегодно предоставлять кредитные ресурсы на развитие рыбохозяйственного комплекса в объеме до 50 млрд руб. Правда, ставка по кредиту будет для рыбных предприятий такая же, как и в большинстве российских коммерческих банках.
Исключение составляют льготы по кредиту тем компаниям, которые будут строить новые траулеры на российских верфях. Но, как показывает жизнь, современные траулеры российские заводы строить просто не могут. Причем даже при Советском Союзе весь крупнотоннажный флот приобретался на зарубежных верфях.
На этом фоне в плюс можно отнести ликвидацию ОДУ на некоторые объекты, в частности лососей. Оперативное регулирование их промысла будет осуществляться специальными комиссиями на местах, в краях и областях. Возглавят их губернаторы, которые и будут нести ответственность за оперативное регулирование лососевой путины. Ранее эта система рыбаков полностью устраивала.
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