Рыбная отрасль получила поддержку

В середине января в администрации Сахалинской области состоялись общественные слушания по вопросу утверждения общего допустимого улова тихоокеанских лососей на 2008 год. Причиной их проведения послужила намечаемая на этот год отмена ОДУ на лососевые. Однако новая система распределения квот потребует от Правительства и Госдумы РФ принятия не менее двадцати семи нормативно-правовых документов. Чтобы не упустить время до начала путины, власть Сахалинской области и субъекты отрасли решили пойти по накатанной схеме. Вот как эту ситуацию рассматривает вице-губернатор Сахалинской области Сергей КАРЕПКИН.

- Нет уверенности, что до начала путины состоится принятие необходимых нормативно-правовых документов. Работа эта трудоемкая, при Госкомрыболовства создана рабочая группа, в которую от нашего департамента по рыболовству вошли два заместителя начальника. Работа группы начнется в конце января, и, чтобы подстраховаться, мы пошли по старой накатанной схеме. 15 января, в области прошли общественные слушания с участием представителей от ассоциаций рыбопромышленников муниципальных образований нескольких районов, а также руководителей предприятий рыбохозяйственного комплекса. По их итогам от лица общественности был подготовлен документ, который позволит распределить почти 145 тыс. т рыбы, независимо от того, будет утверждаться ОДУ или нет. Таким образом, сахалинские рыбаки получили возможность подстраховаться на случай, если в 2008 г. не изменится принцип, определяющий добычу лососевых.

Вступивший в силу с 1 января Федеральный закон № 333-ФЗ внес изменения в базовый закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В нем появилась статья 29.1, которая регламентирует добычу (вылов) анадромных видов рыб. Значительная доля ответственности по регулированию рыбопромысловой деятельности теперь возложена на субъекты Федерации, в том числе на нас. Сейчас идет работа по формированию состава комиссии, разрабатывается проект порядка ее работы. Комиссия будет регулировать добычу тихоокеанских лососей, возглавлять ее будет губернатор Сахалинской области. В нее также будут входить федеральные структуры, департаменты, контролирующие органы. Мы надеемся, что комиссия сможет быстро решать все острые вопросы, которые не первый год стоят перед рыбаками. Наши наработки и предложения направлены в адрес Госкомрыболовства России.

Необходимо отметить, что основная цель внесенных изменений не только в закон «О рыболовстве», но и в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и др. - создание экономических условий для легализации промысла водных биоресурсов. Например, с 2009 г. при условии сдачи рыбы на российский берег ставка за ВБР будет 10% от ранее установленной. Эти изменения должны стимулировать рыбаков к поставке рыбы на российский берег. А если так, то будет развиваться глубокая переработка, у нас останется налог на добавленную стоимость, и самое главное - будут постоянные рабочие места. Сейчас, к сожалению, большинство рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий вынуждены вести сезонную работу.

С 1 января 2008 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Эти изменения касаются критериев признания рыбохозяйственных организаций градо- и поселкообразующими. Численность работников таких организаций должна составлять не менее 25% от общего числа проживающих в населенном пункте. Установлены новые ставки сбора в отношении ряда объектов водных биологических ресурсов. На некоторые высоколиквидные виды промысла ставки увеличены, но при этом снижены на массовые и низколиквидные объекты, такие как сельдь, сайра, кальмар и другие, а также отдельные виды краба. Вводится льгота в отношении рыбохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких артелей, как и для градо- и поселкообразующих организаций. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов устанавливаются для них в размере 15% от предусмотренных ранее в Налоговом кодексе.

Поддержка отрасли будет выражаться и в погашении за счет федерального и областного бюджетов 10% кредитной ставки. Госкомрыболовства России подписало соглашение с Россельхозбанком о том, что рыбакам будут ежегодно выдаваться кредиты, которые обойдутся им всего в 4% годовых. Уже в этом году на покрытие ставки рефинансирования кредитов на реконструкцию рыборазводных заводов в области выделено 15 млн руб. из федерального бюджета, что на 2 млн больше, чем в прошлом году.

Изменения в законодательстве, регулирующем работу рыбной отрасли, требуют разработки программы государственной поддержки рыбной отрасли, которая бы стимулировала рост капитальных вложений в ее развитие. В первую очередь это касается поддержки консервного, кулинарного производств, чья продукция идет на внутренний рынок. Необходимо решать вопрос по компенсации затрат на дизельное топливо и ГСМ. Для рыбохозяйственных предприятий это очень важная проблема, так как за последнее время стоимость дизельного топлива и мазута выросла в разы. Предприятия вынуждены ежегодно брать кредиты под 16-18% годовых на закупку ГСМ, снабжения, выплаты заработной платы. Это ведет к увеличению кредиторской задолженности и в итоге отрицательно сказывается на ведении всей финансово-хозяйственной деятельности.

Есть постановление Совета Федерации от 16.03.2007 года № 95-СФ «О ходе реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и о мерах по подготовке к проведению весенних полевых работ в 2007 году». В Правительство РФ были внесены предложения предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2008 г. и на период до 2010 г. средства в форме субсидий бюджетам субъектов РФ на возмещение стоимости ГСМ, использованных на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, выращивание и вылов рыбы. Но до настоящего времени, что называется, воз и ныне там. Этот вопрос на уровне Правительства и Государственной Думы РФ так и не рассмотрен.