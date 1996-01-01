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"Звезда" осталась без гендиректора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федерального агентства по промышленности (Роспром) прекратило трудовой контракт с генеральным директором ДВЗ "Звезда" Юрием ШУЛЬГАНОМ. Исполняющим обязанности директора завода до проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора назначен заместитель Шульгана Андрей РАССОМАХИН.

На заводе причину фактического увольнения генерального директора не объясняют. В департаменте промышленности и транспорта администрации края, куда ДДГ "ЗР" обратился с тем же вопросом, ответили, что край не влияет на назначения руководителей предприятий, где не имеет доли в акционерном капитале, и предложили обратиться непосредственно в Роспром. В ближайшее время ожидается приезд в край руководителя Роспрома Андрея ДУТОВА, который, по неофициальной информации, прибудет в составе совместной делегации с ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС).

Пока можно предположить, что причиной решения Роспрома могло стать несоблюдение сроков подготовки документов на приватизацию завода и последующее включение его в состав ДЦСС. Дальневосточный центр был учрежден указом Президента РФ в марте 2007 г.

В СМИ появилась информация о том, что смена генерального директора завода "Звезда" негативно воспринята трудовым коллективом предприятия.

По мнению коллектива, Андрей Рассомахин некомпетентен в производственной деятельности оборонного предприятия, несмотря на то, что занимал техническую должность заместителя генерального директора, начальника управления по судостроению, судоремонту и гражданскому производству. Видимо, в этом есть доля объективности, так как до завода "Звезда" Рассомахин работал управляющим дополнительного офиса Приморского филиала ОАО КБ "Росбанк".

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