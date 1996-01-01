Владивосток очистят от незаконных построек

Во Владивостоке пополнился перечень незаконных построек, подлежащих демонтажу. На очередном заседании городской комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков принято решение о сносе 28 объектов потребительского рынка.

Большинство из них находятся на мысе Кунгасном - там решено демонтировать 12 построек (6 из них принадлежат г-ну ДЕРЮГИНУ), в том числе закусочные. В перечень объектов также вошли незаконные постройки на ул. Юмашева и Океанском проспекте (киоск розничной торговли ИП ЗУЕВ и павильон розничной торговли ИП БУШКО). Как сообщили в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, их владельцы не имеют либо не продлили договор на аренду земли. Кроме того, в ходе проверки на некоторых торговых точках отсутствовали другие разрешительные документы и грубо нарушались санитарные нормы.

В настоящее время решение о демонтаже принято уже почти по 400 объектам потребительского рынка. Специалисты отмечают, что работы по сносу ведутся во всех районах города.