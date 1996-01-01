Порт Посьет приступает к масштабному строительству

ОАО "Торговый порт Посьет" 11 апреля заключило с германской "ТиссенКрупп Фердертехник ГмбХ" контракт стоимостью 32 млн евро плюс НДС.

В соответствии с контрактом "ТиссенКрупп Фердертехник ГмбХ" выполнит проектирование и передаст порту оборудование для углеперегрузочного комплекса, строительные задания и техническую документацию. Как уже сообщал "ЗР", в настоящее время в порту Посьет реализуется инвестпрограмма по увеличению перевалочных мощностей до 7-9 млн тонн в год.