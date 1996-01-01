Налоговики будут публиковать "черные" списки граждан

Налоговики планируют размещать на своих сайтах списки граждан, задолжавших бюджету, сообщили в ФНС России. По словам чиновников, это делается в интересах самих же должников, которые смогут выяснить сумму своей недоимки по тому или иному налогу.

Первый список уже появился на сайте УФНС по Саратовской области. Недоимщики разбиты на три группы: должники по земельному, имущественному и транспортному налогам. По каждому долгу названа его сумма.