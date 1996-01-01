Приморские мигранты уходят в подполье

Тысячи мигрантов из стран ближнего зарубежья переходят в Приморье на нелегальное положение. Им перестали выдавать разрешения на работу.

Оказывается, в краевой заявке для получения квот на привлечение иностранной рабочей силы чиновники указали потребность только в мигрантах из дальнего зарубежья и забыли про страны СНГ. Недобросовестные предприниматели пользуются моментом и превращают мигрантов в рабов. Люди доведены до отчаяния и готовы на акции протеста вплоть до самосожжения.

"Разрешения на работу бывшим соотечественникам выдавать не можем. В прошлом году квоту дали на 18 тыс. человек, а в этом - всего на 176, - поясняет начальник отдела Управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю Таисия РОЖАНСКАЯ. - Вот приходит ко мне женщина за разрешением на работу и рыдая рассказывает, что ее малолетние дети одним хлебом да водой питаются. Грозит сжечь себя и своих детей. У нее денег нет ни накормить их, ни вернуться домой. И на работу ее не берут без нашего разрешения. Мы давно уже бьем тревогу, но пока результата нет".

Жители стран СНГ имеют право самостоятельно приехать в Россию. Они сами могут найти себе работу, а для легального трудоустройства им достаточно получить разрешение на работу в местном Управлении ФМС, которое выдается на один год, а затем его необходимо продлевать. Межведомственная комиссия должна учитывать таких самостоятельно приезжающих мигрантов из стран СНГ и включать их в заявку на квоты. Однако на 2008 г. этого почему-то не сделали.

Мигранты вынуждены уходить в подполье. "Теперь приходится прятаться от милиции. Такса - от 100 до 500 руб. Увидят, остановят, вывернут карманы. Поэтому больше денег с собой не ношу. Я давно работаю в Приморье. Но в этом году мне не дают разрешение, - жалуется Акмал из Бухары. - Некоторых моих знакомых, которые приехали со мной, их хозяева увезли за город, на дачи. Говорят - вас теперь прятать надо, вы - нелегалы. Документы забрали. Деньги не платят".

У себя на родине в Узбекистане 30-летний Акмал работал в строительной фирме. Зарабатывал в переводе на наши деньги около 1 тыс. руб. в месяц. Потом цены выросли, а зарплата осталась прежней. Стало трудно кормить жену и троих детей. Отправился торговать в Россию. Продавал хлопковые изделия, фрукты. Но потом с рынков всех чужестранцев прогнали, и он пошел в фирму по пластиковым окнам. Коллеги отмечают покладистый характер. Руководители довольны его дисциплинированностью и исполнительностью. Он тоже доволен работой в России.

"Здесь я получаю 15-18 тыс. руб. в месяц. За 13 тыс. руб. снимаем с товарищем двухкомнатную квартиру. Раз в два месяца отправляю домой по 5-6 тыс. рублей. В Киргизии это очень большие деньги, - говорит Акмал. - За 2-3 года работы в России можно накопить на двухкомнатную квартиру в Бухаре". В конце года, когда в строительстве затишье, на два-три месяца уезжает на родину. Хотел в этом году подать заявление на получение российского гражданства, но теперь он вынужден все отложить, так как фактически стал нелегалом из-за отсутствия квот.

Приморская межведомственная комиссия отправила в Москву на 2008 г. рекордную заявку почти на 28 тыс. человек. Только вот почему-то забыла включить мигрантов из стран СНГ, откуда в прошлом году в Приморье прибыли 9 тыс. 650 человек. В этом году миграционный поток вырос на четверть. Но теперь они все, как и прибывшие ранее, не могут получить разрешение на работу и фактически становятся нелегалами. Ведь фактически этот документ заменяет мигрантам паспорт на время, пока они находятся в России.

"Своими руками создаем в Приморье нелегальную миграцию. Увеличиваем преступность, потому что если у человека нет средств к существованию и работы, то, чтобы выжить, он идет на преступление. Увеличиваем число незаконно работающих, а значит, бюджет теряет отчисления. Кроме того, возможны эпидемии, так как теперь нет контроля над их здоровьем, который осуществляется в обязательном порядке, когда они приходят за официальным разрешением на работу", - переживает Таисия Рожанская.

Специалисты ФМС предлагают обратиться в правительство, у которого есть резерв примерно на 492 тыс. человек. Но чиновники не торопятся. Ведь обратившись в Москву за дополнительными квотами, они вынуждены будут признать собственное головотяпство.

Между тем Приморью очень нужны рабочие руки. Целые отрасли держатся на мигрантах. Например, в сельскохозяйственном кооперативе Дмитрия НИКИФОРОВА "Искра" в Октябрьском районе Приморья 5 тыс. га под самыми различными культурами. Во время сезона на него работают 70-80 россиян и более 300 гастарбайтеров: "Ну, нет у нас на селе рабочих рук! Если б не мигранты, то пришлось бы раз в пять уменьшить обрабатываемую землю".

Не секрет, что местные жители, даже безработные, не хотят идти на грязную и низкооплачиваемую работу. Но кто-то ведь должен, например, убирать мусор или трудиться чернорабочим на стройке и в сельском хозяйстве. Чаще всего эту работу делали бывшие наши соотечественники из Средней Азии. Сегодня они вне закона, а потому - рабы для хозяев и легкая добыча для милиционеров.