"Прогресс" осваивает новые модели вертолетной техники

Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" начала осваивать производство вертолетов среднего класса Ка-60 и Ка-62. Как-60 предназначен для Вооруженных сил РФ, второй - новинка гражданского назначения.

Как-60 будет служить в войсках на доставке десанта, оружия и боеприпасов в районы боевых действий, для эвакуации раненых и поисково-спасательных работ. Ка-62 сродни Ми-2 и Ми-8. Особенность обоих геликоптеров - хвостовой винт находится внутри хвостовой части фюзеляжа. Это повышает безопасность полетов. Первый вертолет Ка-62 выпустят в 1 квартале следующего года. В 2012 г. начнется его мелкосерийное производство. Серийное производство намечено на 2014 г. С этого времени завод будет выпускать по 30-40 вертолетов этого класса в год.