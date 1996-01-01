Качественная оборонка

Во Владивостоке прошел семинар повышения квалификации руководителей процессов системы менеджмента качества (СМК) оборонных предприятий и других организаций по теме: "Современные методы менеджмента качества. Улучшение деятельности организации на основе внедрения процессного подхода и менеджмента экономического развития".

Организован он был ООО "ДВ-Интерсертифика" совместно с Институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ИнИС ВВТ) и ОАО "ВОП "Гранит". Генеральный директор ИнИС ВВТ, аудитор систем сертификации "Военный Регистр", ГОСТ Р, TUV CERT , д.т.н., проф., Игорь ЖИВОТКЕВИЧ, рассказал представителям 22 предприятий оборонного комплекса и смежных отраслей из Приморья и Амурской области о правовой базе обеспечения качества, поделился практическим опытом внедрения систем менеджмента качества. Корреспондент ДДГ "ЗР" побеседовал с ним.

- Игорь Николаевич, тематика семинара обширна: о стандартах, ГОСТах, о системе менеджмента качества (СМК), об угрозах и рисках для машиностроительных предприятий в связи с вступлением России в ВТО. Судя по числу участников, а их было больше сорока, семинар актуален. Чем это вызвано: предприятия испытывают информационный голод или находятся в таком плачевном положении?

- Одна из тем семинара - внедрение экономического менеджмента в процессы СМК в условиях экономического развития предприятия, расширения рынка товаров и услуг. Эти вопросы вызвали особый интерес, так как они определяют один из инструментов измерения и оценки способности предприятия успешно функционировать в рыночных условиях.

В разных государствах разные требования к СМК на оборонных предприятиях. В ЕС и НАТО - одни, у нас другие. ГОСТ РВ 15.002-2003 в области требований к системе менеджмента качества предприятий - участников госзаказа принят сравнительно недавно, и практического опыта его внедрения пока недостаточно.

Это пятнадцатый семинар в регионах. Чаще всего их организуют там, где больше оборонных предприятий. В Приморье наблюдается недоинформированность, связанная с отдаленностью от центра России и высокой стоимостью проезда.

Внедрение СМК - не формальность. Это необходимо для получения и гражданского, и оборонного госзаказа. Государству важно качество выполнения, а это подразумевает тесную связь с заказчиком и постоянное отслеживание выполнения его требований.

Весь мир идет не по пути ужесточения контроля качества продукции, а обращает больше внимания на качество управления со стороны предприятия. Этому вопросу и был посвящен семинар, актуальный для нашей промышленности и в частности для машиностроительной.

Что касается вопроса о состоянии ваших оборонных предприятий, я посмотрел перед приездом сюда перечень тех, кто в апреле получил госзаказ. В Приморье их всего два, причем это не профильные предприятия ( ни "Дальзавод", ни "Изумруд" - ряд можно продолжить), а... научные, из системы ДВО РАН. Это говорит о том, что у предприятий ОПК Приморья есть проблемы. Возможно, сертификат на внедрение СМК у кого-то формально есть, а системы управления качеством фактически нет.

- Вы говорили об угрозах и рисках ВТО для машиностроителей. Но переговоры о вступлении в ВТО идут много лет, и большинство уже относятся к этим рискам, как к абстрактным. А машиностроители и без ВТО давно сдали позиции. Неужели есть возможность что-то исправить?

- Дмитрий Медведев недавно сообщил, что к концу года все документы будут подписаны, так что к работе в условиях глобализации рынка нужно готовиться всем и уже сегодня.

Анализ показывает, что до 30% машиностроительных предприятий подвергнется в ближайшие три года, после вступления в ВТО, процедуре банкротства. Те, кто не будет сидеть, сложа руки, кивая на угрозы ВТО, а уже сейчас станет искать возможности для использования преимуществ от вступления в ВТО, останется на рынке. Нужно осознавать, это потребует дополнительных затрат как на внедрение самой системы менеджмента качества, так и на обучение персонала. Но это себя оправдает, если действительно внедрить систему, а не приобрести сертификат формально. Если нет процессного подхода к СМК, суррогат в управлении предприятием не спасет. Я старался показать конкретные решения проблем.

- Я обратила внимание, что среди участников семинара вторые и третьи лица компаний, главы отдельных подразделений, отвечающих, как вы говорите, за процессы. Но первых лиц я не заметила, хотя тема "менеджмент экономического развития предприятий и оценка результативности СМК" - это ведь для них. Насколько ситуация с внедрением СМК зависит от первого лица?

- Вы правы. Результативность СМК напрямую зависит от заинтересованности первого лица предприятия. Технология управления - не формальность. "Беда" глобализации надвигается на всех, и надо совместно и осознанно искать пути выхода.

Приглашение директоров оборонных предприятий принять участие в круглом столе последнего дня семинара, где мы подводили итоги пяти дней работы, к сожалению, не нашло отклика со стороны первых лиц.

Возможно, дистанционное обучение ИнИС ВВТ со второй половины 2008 года будет для них более удобным.

По словам ООО "ДВ-Интерсертифика" Светланы Груздевой тема семинара очень своевременна. Результаты анкетирования показали, что общая удовлетворенность слушателей на достаточно высоком уровне.