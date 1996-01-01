Во Владивостоке снесут 21 незаконную торговую точку

Еще 21 объект потребительского рынка во Владивостоке подлежит демонтажу. Причина - отсутствие договоров на аренду земли.

Решение о сносе данных торговых точек приятно на очередном заседании комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, которое состоялось в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города.

"Среди незаконных объектов - киоски, павильон, магазин и контейнеры, включая залы игровых автоматов, расположенные в центральной части города и в районе Второй Речки, - говорит председатель Комиссии Игорь КОЗЮРА. - Их владельцы вели предпринимательскую деятельность, не имея никаких разрешительных документов. Также в ходе проверок были выявлены грубые нарушения санитарных норм".

По его словам, в настоящее время демонтажу подлежат более 360 незаконно установленных объектов потребительского рынка. Ранее предпринимателям предоставлялась возможность узаконить аренду и привести свои объекты в должный архитектурный вид, однако они этого не сделали.

Всего силами МУ "Владивостокская поисково-спасательная служба" во всех районах Владивостока ликвидировано 130 самовольных построек, которые вывезены для дальнейшего хранения на территорию предприятия.