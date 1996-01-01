Нелегалы порождают недобросовестную конкуренцию

Основанное в декабре 1998 г. выходцами из приморского города Находки ОАО "Синергия" первоначально сделало ставку на пищевую промышленность, в первую очередь на молочные и мясные предприятия Дальнего Востока. Затем в "портфеле" холдинга появился первый алкогольный актив - ОАО "Уссурийский бальзам". Начиная с 2002 г. "Синергия" начала активную скупку региональных заводов и на сегодняшний день входит в тройку производителей крепкого алкоголя в России. Компания первой из российских производителей крепкого алкоголя провела IPO.

О стратегии и что лично контролирует основатель компании, в интервью ДДГ "ЗР" рассказал председатель правления и крупнейший акционер "Синергии" Александр МЕЧЕТИН.

- Александр Анатольевич, в чем заключается ваше личное участие в управлении компанией?

- Моя задача в управлении - это создание системы. Прежде всего, я занимаюсь маркетингом и стратегией. Безусловно, я в курсе операционной, производственно-коммерческой и финансовой деятельности компании. Под стратегией я подразумеваю планирование деятельности компании на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, контроль исполнения планов по основным направлениям, включая финансово-коммерческую деятельность. Также постоянно держу на контроле сделки по слияниям и поглощениям и программы, связанные с развитием персонала. В организационной структуре на меня замыкаются операционный директор, финансовый директор, директор по маркетингу, директор по слияниям и поглощениям и директор по персоналу.

- При принятии ключевых решений за кем остается последнее слово?

- Безусловно, за мной. Я считаю, что так должно быть.

- Выходец из Находки, а ныне сенатор и совладелец "Синергии" Валентин ЗАВАДНИКОВ может вмешаться и наложить право вето на какую-то сделку?

- У нас подобные решения принимаются коллегиально.

- Сколько денег "Синергия" тратит на рекламу?

- В 2008 г. рекламный бюджет холдинга превысит $50 млн. Сюда мы включаем как ATL-мероприятия - всё, что связано с прессой, телевидением, пиаром, событийным маркетингом, так и BTL-мероприятия - специальные акции в местах продаж, листинг акций и т. д. Более 90% бюджета, естественно, связанно с алкоголем, так как это ключевой бизнес "Синергии".

- Проведенное "Синергией" IPO прошло по верхней границе ценового диапазона (инвесторы согласились купить акции по верхней границе обозначенного ценового коридора - $70 за бумагу. Всего за 19% акций компании удалось выручить $190,4 млн). В чем причина успеха - удачно выбранное время, обоснованное предложение, своеобразная "премия" за решительность?

- Инвесторов привлекли несколько факторов. Прежде всего это привлекательный рынок. На сегодняшний день рынок водки в России крупнейший в мире по объему - по разным оценкам, от 170 до 190 млн декалитров в год. Если говорить о денежном выражении - это более $16 млрд в розничных ценах. По стоимости российский рынок водки второй после США. Другой момент - это стратегия компании, направленная на консолидацию. Консолидацию мы проводим по двум основным направлениям. Первое - это органический рост производства собственных брендов, прежде всего федеральных. Второе - сделки в области слияний и поглощений. Нас интересуют крупные региональные компании с лояльными к их маркам потребителями.

"Синергия" имеет хорошо сбалансированный портфель брендов в различных ценовых сегментах. В Premium - это бренд "Белуга", в Low-premium - "Русский лед", в среднем - "Беленькая", в более низком ценовом - "Государев заказ". У нас достаточно мощная производственная система - семь заводов по стране, в том числе два - "Уссурийский бальзам" и Хабаровский ЛВЗ - на Дальнем Востоке, что дает перационную свободу. Плюс отлаженная дистрибутивная система, позволяющая нам присутствовать в каждом регионе. Комплекс этих характеристик компании с одной стороны, комплекс характеристик рынка - с другой и приводят к тому, что для инвестора это чрезвычайно интересное предложение. А "Синергия" на сегодняшний день - единственная компания на этом рынке из всех стран бывшего СССР, акции которой можно купить.

- О стагнации рынка крепкого алкоголя данные маркетинговых агентств говорят давно. Ваш прогноз развития этого сегмента?

- Еще 10 лет назад всё, что было связано с алкоголем, характеризовалось большими объемами, но низкой маржинальностью продукта. Производителям было тяжело зарабатывать на каждой бутылке, а собственно продукт продавался, как правило, в "эконом" и среднем сегменте. Сейчас самые растущие сегменты - Premium и Low-premium, падающий сегмент - "эконом". Необходимо отметить фрагментированность отечественного рынка. Если в пивной отрасли пятерка лидеров контролирует около 80% рынка, то в алкоголе не более 20%. В первом случае новому игроку практически невозможно занять значительную долю на рынке, тогда как рынок крепкого алкоголя по-прежнему привлекателен своей неконсолидированностью.

- Когда у "Синергии" появится собственный коньячный бренд?

- Рынок коньяка является для нас привлекательным. Сейчас в разработке находится несколько продуктов. Но мы думаем, что если это коньяк премиум-класса, то он должен быть французским. Если это бренди, то он не может быть премиум-класса. Нас интересует как рынок бренди, так и рынок коньяка. В среднесрочной перспективе мы будем активными участниками этого рынка.

- Как вы относитесь к инициативам по установлению минимальной розничной цены водки?

- Тема серого алкоголя по-прежнему актуальна для России. И если российские производители в прошлом году задекларировали около 135 млн декалитров, то примерно около 30-40 млн декалитров было произведено нелегально. Этот алкоголь попал в розницу, розница его замерила, но откуда он пришел, по факту неизвестно. На этом объеме государство теряет более $1 млрд в бюджеты всех уровней. Для нас эти нелегалы порождают недобросовестную ценовую конкуренцию. В этом смысле минимальная цена - это один из инструментов уничтожения этого "серого" рынка. Хотя самым эффективным инструментом он не является, он может быть только дополнительным инструментом. Наверное, наиболее эффективно этот инструмент может использоваться в работе с сетевым розничным сектором. Потому что так или иначе этот алкоголь попадает в розничный сетевой сектор. И я сомневаюсь, что можно эффективно контролировать минимальную цену в несетевом секторе.

- С какими трудностями ваши компании сталкиваются при продаже водки в других регионах?

- Свои особенности присутствуют в каждом регионе, но говорить о том, что кто-то ставит нам палки в колеса, нельзя. Сегодня все решает рынок. По крайней мере, ни какие "входные билеты" мы не оплачиваем. Безусловно, в каждом регионе свои правила игры. Он во многом зависит о того руководителя, который возглавляет регион. И правила игры в этом смысле разнятся. Мы достаточно успешно строим свою работу и в Приморском, и в Хабаровском краях, Все-таки "Уссурийский бальзам" и "Хабаровский ЛВЗ" - это большие доноры в бюджет. Каждая компания внесла по итогам прошлого года в бюджеты всех уровней более миллиарда рублей, что является значительной суммой для регионов.

- Как сейчас реализуется экспортная программа?

- Мы поставляем определенные объемы крепкого алкоголя в Китай, с западных и сибирского заводов активно работаем на Европу, прежде всего с премиальным брендом "Белуга". В Китае специфическая структура спроса. Там, по большому счету, не пьют водку, предпочитая свой традиционный напиток. Поэтому наша продукция присутствует там в небольших объемах. В любом случае, для нас это интересный и перспективный рынок.

- Председатель совета директоров ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" Давид ЯКОБАШВИЛИ заявил ДДГ "ЗР" о желании приобрести производственные мощности по выпуску молочной продукции в Хабаровском крае, но при одном условии: если предприятие будет производить не менее 100 тонн молочной продукции в день. Таким требованиям отвечает принадлежащее "Синергии" ОАО "ДАКГОМЗ". В то же время вы заявляли о готовности избавиться от непрофильных активов. Планы изменились?

- Что касается молочного бизнеса, то у нас лидирующая позиция на Дальнем Востоке. Два наших завода - ДАКГОМЗ и "Уссурийский молочный завод" - в совокупности занимают первое место по объему выпускаемой молочной продукции. Наша задача - удерживать эти лидирующие позиции и инвестировать средства в развитие заводов, что мы активно делаем. В прошлом году мы установили оборудование по производству молока в тетрапаке, активно обновляем наше молочное производство. В этом бизнесе мы являемся крупным региональным игроком и не оставляем его без внимания. Почему мы считаем, что этот бизнес для нас непрофильный? Не потому, что он для нас неважный, а потому, что в рамках страны мы не можем в нем занимать лидирующие позиции. Мы делаем это в алкоголе. Исходя из этого мы и строим свою стратегию. Это удержание лидирующих позиций в регионе и осуществление тех инвестиций, которые необходимы для удержания этих позиций и своей доли на рынке. Мы не стремимся продавать наш продовольственный бизнес, а избрали стратегию его развития.

- В последнее время "Синергия" приобрела ряд непрофильных активов во Владивостоке - имущественные комплексы швейной фабрики "Заря" и одной из автобаз. Что будете с ними делать?

- Мы будем реализовывать проекты, связанные с дистрибуцией алкоголя и усилением логистических позиций компании на Дальнем Востоке. Поэтому мы проводим инвестиции, связанные с недвижимостью, чтобы на их базе создавать логистические точки, которые будут позволять нам играть все более существенную роль в алкогольной индустрии. Практически все структурные проекты, которые реализует "Синергия", будут связаны с алкоголем. Но не исключено, что мы можем заниматься и какими-то локальными проектами в сфере девелопмента.

- "Синергия" оказывает поддержку российскому парусному проекту. Чья это инициатива?

- У "Синергии" есть совместный проект с "Русалом" - яхта "Русал-Синергия". Наверное, это первый российский парусный проект в полном смысле этого слова. Яхта является участником всех гонок "Транспак". Это частично отражает интересы менеджмента и акционеров компании. С другой стороны, это достаточно любопытный проект по поддержке и популяризации спорта в стране и российских команд за рубежом.