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Чистая прибыль ХНПЗ выросла до 32,4 млн руб.

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Хабаровский НПЗ" (ХНПЗ входит в ОАО "НК "Альянс") на годовом собрании 28 марта подвели итоги деятельности предприятия за год и переизбрали рабочие органы общества.

В 2007 г. ХНПЗ переработал 3237,6 тыс. т нефтяного сырья (2006 г. - 3118,5 тыс. т). Выход светлых товарных нефтепродуктов составил 1 840,7 тыс. т (2006 г. - 1783,0 тыс. т), или 57,09% от общего объема продукции. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов составила 75,2%, глубина переработки нефти - 62,5%.

Объемы продуктов нефтепереработки составили: автомобильные бензины - 344,9 тыс. т (2006 г.- 340,7 тыс. т); авиационный керосин - 186,3 тыс. т (2006 г. - 203,2 тыс. т); дизельное и судовое топливо - 1 029,2 тыс. т (2006 г. - 971,0 тыс. т); мазут топочный - 1 119,1 тыс. т (2006 г. - 1 106,1 тыс. т).

В отчетный период на заводе сдана вторая очередь установки физико-химической очистки сточных вод (флотатор). С 1 июня 2007 г. завод выпускает новые автобензины GreenEco-95 и GreenEco-98, обеспечивающие двигателю большую экономичность, экологичность и легкость пуска в холодный период. Начато строительство новой железнодорожной эстакады налива темных нефтепродуктов.

В 2007 г. выручка-нетто от реализации составила 1 555,4 млн руб. (2006 г. - 1 180,1 млн руб.), чистая прибыль - 32 ,4 млн руб. (2006 г. - 8,8 млн руб.).

По итогам работы за год акционеры решили дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а по привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 1 руб. на одну акцию номиналом 1 руб.

В совет директоров ХНПЗ избраны первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края Владимир ПОПОВ, генеральный директор ХНПЗ Виктор ЛЕМЕХА, а также представляющие НК "Альянс" Галина ГРИШИНА, Игорь МУРАВЬЕВ и Дмитрий ШЕКЕРА.

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