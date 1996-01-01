Битва за Находкинский СРЗ в самом разгаре

Конфликт по поводу контроля над Находкинским судоремонтным заводом получил продолжение. Суть противостояния между акционерами заключается в хищении акций мажоритарных акционеров завода (компаний "Дружба" и "СаСКо-стокс") его администрацией под руководством А.ЧИЖА и фактическом захвате власти на заводе, который состоялся в середине прошлого лета.

За этим последовали: формирование Чижом "своего" совета директоров, куда вошли его отец и тесть, увольнения недовольных сотрудников, распродажа заводского имущества и увод финансовых потоков в подконтрольные структуры.

По мнению представителя "СаСКо-стокс", целью захвата завода является отказ от судоремонта как низкорентабельного производства, "зачистка" территории предприятия и превращение его в порт для перевалки якобы "черной" и "серой" контрабанды из Китая. Позже, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения акций НСРЗ, принадлежащих "Дружбе", следственная группа МВД ДВФО 11 декабря произвела обыск в заводоуправлении, Находкинском депозитарии, а также на квартирах гендиректора завода А.Чижа и юриста А.ФЕДОРОВА.

Следствию удалось установить, на счета каких иностранных фирм были переправлены акции (часть гендиректор оставил себе лично), и на них был наложен арест. В конце декабря прошлого года Арбитражный суд Приморского края запретил избранному на собрании акционеров 22 ноября совету директоров совершать какие-либо сделки с имуществом завода. Но никакой уверенности в том, что этот вердикт суда остановит распродажу активов завода, нет. Например, большой док, говорят, уже практически продан во Вьетнам. На этом борьба за завод не закончилась.

В свою очередь, 7 апреля по инициативе "СаСКо-стокс" было проведено собрание мажоритарных акционеров, располагающих более чем 60% акций завода (включая украденный пакет). На этом собрании был избран новый совет директоров и подтверждены гендиректорские полномочия В.НИКОЛАЕВА.