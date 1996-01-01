Государство отдаст "газовые" госдоли "Газпрому"

РФ не позднее чем через полгода передаст ОАО "Газпром" все свои доли в организациях газовой промышленности. Госдоли в организациях газовой промышленности передаются "Роснефтегазу" для последующего обмена на 0,87% акций "Газпрома".

Как стало известно ДДГ "ЗР", в список попали три госпакета акций дальневосточных предприятий - 25,5% ОАО "Приморский газ" (Владивосток), 27,39% ОАО "Дальтрансгаз" (Хабаровск), 25,49% ОАО "Амургаз" (Благовещенск).