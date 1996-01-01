За "налоговой бумажкой" идите в инспекцию

ДДГ "ЗР" неоднократно напоминала на своих страницах о том, что далеко не все владивостокцы получают уведомления об уплате налога на имущество.

Светлана ШЕВЧЕНКО, начальник работы с налогоплательщиками по Фрунзенскому району г. Владивостока, призывает налогоплательщиков, которым не поступают уведомления об уплате налога по почте, самостоятельно являться в налоговые инспекции по месту жительства и не копить долги.

Имея долг по уплате налога на имущество за приватизированную квартиру затем сложно проводить различные операции с этим имуществом.

Для того чтобы узнать, наличие и размер задолженности гражданам - владельцам собственности, проживающим, например, во Фрунзенском районе Владивостока, необходимо обратиться по тел. (4232) 26-50-42.