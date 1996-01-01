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Отчетность по ЕСН избавили от копеек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Еще не так давно при составлении декларации по ЕСН (или же расчетов по авансовым платежам по этому налогу) фирмы и предприниматели вписывали в соответствующие строки точные суммы налога, подлежащие перечислению в федеральный бюджет и внебюджетные фонды, вплоть до копеек.

Законом от 24 июля 2007 года № 216-ФЗ пункт 4 статьи 243 НК был дополнен абзацем, согласно которому с начала текущего года данные показатели должны указываться в полных рублях. При этом сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма в размере 50 копеек и более округляется до полного рубля.

Однако в обязанность работодателям вменяется не только подача отчетности по всем сотрудникам компании в целом, но и учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, соответствующих сумм налога и сумм налоговых вычетов по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись какие-либо выплаты.

Только суммы по каждому физлицу прописываются в карточках точные, с учетом копеек. Соответственно возникает логичный вопрос: на каком этапе фирма должна округлять суммы налога - по каждому работнику отдельно или в целом по всему штату?

Ответ на него дали представители Минфина в письме от 17 марта 2008 года № 03-04-06-02/31.

После суммирования в целом по организации и округления (один раз) до целых рублей показатели из сводных карточек переносятся в соответствующие строки и графы форм расчетов по авансовым платежам (декларации) по ЕСН.

Иными словами, данные манипуляции не производятся в самом индивидуальном учете, а лишь в целом по организации.

Следовательно, итоговые суммы могут отличаться от сумм, исчисленных организацией по всем индивидуальным карточкам, менее чем на 50 копеек в сторону уменьшения или увеличения.

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