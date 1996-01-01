Кто в финале Бизнес-Премии

10 апреля закончилось голосование в полуфинале IV краевой Бизнес-Премии в четырех номинациях: "Компания года в Приморском крае-2007", "Менеджер года в Приморском крае-2007", "Социально ответственный бизнес-2007" и "Развивающийся бизнес-2007". Сегодня мы подводим итоги и узнаем тех, кто вышел в финал...

Самая главная интрига Бизнес-Премии всегда, считаю, разворачивается в полуфинале. ТОП-25 собрал, если не весь цвет бизнеса Приморья, то наиболее успешные компании и топ-менеджеров минувшего года. Кому отдадут предпочтения члены Экспертного совета, чьи компании на слуху у рядовых приморцев, и, наконец, насколько трудовые коллективы гордятся своей компанией и ждут ее признания от земляков? Эта последняя тенденция особенно наглядно проявляется в последние годы. И по соцопросам для 63% работников имидж компании является одним из определяющих факторов в выборе места работы.

Как подводили итоги

Как правило, в лидеры вырываются те компании и менеджеры, где сам коллектив поддержит голосование. В оргкомитет несут пачки бюллетеней, на сайт PREMIA.ZRPRESS.ru, где идет интернет-голосование, обрушивается шквал "кликов". В этом году сайт собрал 3063 голоса по четырем номинациям, а в оргкомитет поступило 7091 бюллетень от рядовых приморцев. И эти голоса скорректировали результаты голосования Экспертного совета.

Напомним, что, согласно Положению "Компания года и Менеджер года в Приморском крае-2007", коэффициент удельного веса голосов экспертов в определении финалистов составил 0,75, а открытого голосования - 0,25.

Досье Расшифруем на примере. В номинации "Компания года" ОАО "Спасскцемент" эксперты отдали 10 голосов и определили предприятию 1-е место. Коэффициент экспертов 0,75. Однако на интернет-сайте и бюллетенями приморцы определили компании лишь 10-е место (похоже, Спасск не столь компьютеризирован), умножаем его на коэффициент открытого голосования - 0,25 и складываем сумму мест в двух голосованиях - 3,625. И получаем второй результат в рейтинге - ОАО выходит в финал.

Или взять новичка не только в ТОП-10, но и среди участников Бизнес-Премии - "Тихоокеанскую мостостроительную компанию". Похоже, закрытое акционерное общество решило сменить свою маркетинговую политику и стратегически повернуло к открытости. Но если в Уссурийске компанию знают - оттуда прислано столько бюллетеней, что это позволило ей занять первое место в открытом голосовании, то для экспертов краевого совета компания пока непрозрачна, а потому в финал она не попала.

Надо признать, что вытеснить "тяжеловесов" из приморского ТОП-10 - транспортные компании - новичкам нелегко. Тем более что в транспортном узле идет структуризация бизнеса, модернизируют технический парк и технологические процессы, да и конъюнктура рынка внешнеэкономических связей на их стороне. И то, что в списке-2007 упрочили свои позиции пищевые перерабатывающие компании "Михайловский бройлер" и "Ратимир", говорит за то, что средний бизнес вполне может шагать в ногу с крупным.

В номинациях "Социально ответственный бизнес-2007" и "Развивающийся бизнес-2007" доля экспертов в определении конечного места лидеров была меньше 0,6, а открытого голосования - 0,4. И это оправдано, поскольку статус Премии означает прежде всего общественное признание. Итоги полуфинала здесь неоднозначны.

Особенности признания

Как можно ставить на одну доску "Тернейлес" и "Медицинский центр Джордж" - возмущались некоторые эксперты относительно ТОП-25 "Социально ответственный бизнес". И аргументы их весомы.

Конечно, вклад в развитие края лесного холдинга, который держит на своих плечах социалку, да и саму жизнь в таежной глубинке на северах Приморья, несравненно больше. "Тернейлес" явно лидирует в симпатиях экспертов. Но бизнес, который ставит своей целью "вылечить" ахиллесову пяту Приморья - больное здравоохранение, строя новые медицинские центры, обеспечивая современные медицинские технологии, подготовку профессиональных кадров и сервис, - члены Экспертного совета оценили по достоинству. Не хватило компании публичности среди рядовых приморцев, имидж элитарности сыграл против.

Но есть другой пример публичной компании с раскрученным брендом - НТК. Путевку в финал "Новой телефонной компании" дали не клиенты сотового оператора, как ожидалось, а эксперты. Оценили они не благотворительные программы компании, а ее социальные ориентиры. С одной стороны, доступные, "народные", тарифы сотового оператора, а с другой - голубая мечта о рабочем месте в этой иностранной компании многих молодых менеджеров. Краевые власти и профсоюзы столько бьются за "белые" зарплаты. А здесь средняя заработная плата - 38 тысяч рублей, и при этом миллионные ежемесячные платежи в местные бюджеты. О такой компании может мечтать любой муниципалитет. И эксперты, в своей массе, не понаслышке знакомые с арифметикой бизнеса, это оценили, как и управленческий вклад отнюдь не публичного топ-менеджера НТК Ким Ен Тэка.

Еще одна особенность проявилась в номинации "Развивающийся бизнес-2007". То, что эксперты выбирали среди компаний среднего бизнеса знакомые имена, ожидалось. Тем более эксперты получают бухгалтерскую документацию только финалистов для определения лучшего. Поэтому в ТОП-10 попали все известные имена. А вот то, что Уссурийск так дружно подключился к голосованию за "своих", для оргкомитета оказалось полной неожиданностью. Именно в открытом голосовании "Никольск" (хотя среди экспертов он "взял" второе место) обошел явного лидера "Билетур" - из Уссурийска за "колбасника" прислали 1094 бюллетеня. Похоже, в финале между ними и развернется борьба.

В общем, финалисты определились. Сегодня вы можете начать голосование за победителя - по одному в каждой номинации. А газета "Золотой Рог" начинает публиковать рассказы о каждом финалисте.