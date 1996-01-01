"Суперджет-100" взлетит в мае

Сроки поставок знаменитого гражданского самолёта "Суперджет", производством которых будет заниматься КнААПО, очевидно, будут сдвинуты, сообщил на днях глава Объединённой авиастроительной корпорации Алексей ФЁДОРОВ. Проблема не в КнААПО, а в поставщиках комплектующих самолёта.

Тем не менее в 2008 году ОАО "КнААПО" совместно с АКБ "Сухой" намерено приступить к испытаниям регионального самолета. На заводе в Комсомольске планируется построить шесть самолетов "Суперджет-100" для испытаний. Первый должен взлететь уже в мае, сообщают информагентства.