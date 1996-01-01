По резюме встречают

Более половины кандидатов, ищущих работу, уверены в положительном впечатлении, которое производит на работодателя их резюме.

Более того, многие из них признаются, что информация, которую они предоставляют работодателю в резюме или на собеседовании не всегда соответствует действительности. Таковы результаты нового исследования международного агентства по подбору персонала Kelly Services, посвященного вопросам трудоустройства.

Исследование охватило более 115 000 человек из 33 стран мира, включая около 4 000 человек в России. Вопросы относительно поиска работы, написания резюме и прохождения собеседования задавались и приморцам. С результатами опроса с ДДГ "ЗР" поделилась руководитель Kelly Services во Владивостоке Екатерина ЛОНШАКОВА.

"Один из вопросов, который был задан соискателям в ходе исследования, звучал так: "Уверены ли вы, что ваше резюме представляет вас наилучшим образом?" Выяснилось, что 64% опрошенных уверены в представительности своего резюме. При этом 30% кандидатов признались, что были нечестны в своих резюме или на собеседованиях. Наиболее часто люди преувеличивают заработную плату и значимость своей должности на предыдущем месте работы", - рассказывает она.

Работодатели, к которым ДДГ "ЗР" обратился за комментарием полученных данных, говорят о том, что в последнее время доверия к резюме становится все меньше. Анна ШИШИКИНА, менеджер по персоналу ЗАО "Саммит-Моторс (Владивосток)" говорит, что из резюме, как правило, специалист по персоналу извлекает только первоначальную информацию, по которой составить представление о человеке очень сложно. Довольно часто соискатели искажают информацию в резюме - умалчивают о недостатках, преувеличивают достоинства. Однако при личной встрече опытный HR-менеджер сразу поймет что к чему. Особое внимание в компании обращают на графу "Дополнительные сведения": если информация здесь представлена нестандартно, при всех прочих удовлетворяющих условиях, то это повод пригласить кандидата на собеседование.

Юлия ФРЫКИНА, менеджер по персоналу сети магазинов "Домотехника" соглашается с коллегой, что часто сведения в резюме не соответствуют действительности. "Чаще всего неправдоподобными оказываются сведения об опыте работы, масштабах реализованных проектов. И, кстати, нельзя сказать, что все без исключения кандидаты склонны к преувеличению. Встречаются примеры, когда люди скромничают относительно своих профессиональных навыков. А вот выпускники вузов, наоборот, склонны завышать уровень своих практических навыков".

Именно по этой причине большинство менеджеров по персоналу больше доверяет личной встрече с потенциальным работником. Положительно относятся к собеседованию и уверены, что проходят его успешно, согласно исследованию Kelly Services, 53% респондентов. И только 5% опрошенных считают, что неуспешны на интервью. Причем менее уверены в успехе женщины, большинство же опрошенных кандидатов-мужчин в благоприятном исходе не сомневаются.

"Часто возможность получить работу зависит от того, насколько успешно соискатель сможет "продать" себя работодателю. Второго шанса произвести положительное впечатление, как правило, не бывает, поэтому соискателям нужно прикладывать максимум усилий, когда такая возможность представляется, - комментирует результаты исследования Екатерина Лоншакова. - Это предполагает наличие хорошо подготовленного резюме и четкого представления о собственных преимуществах в качестве потенциального сотрудника компании. Если кандидаты на должность соберут некоторую информацию о компании перед собеседованием, чтобы понять, как их личный опыт и знания могут добавить им ценности в глазах потенциального работодателя, это также сможет помочь им". Однако, несмотря на то что собеседование - одна из самых волнительных процедур трудоустройства, соискатели не считают его негативной стороной найма на работу. Самой неприятной частью процесса устройства на работу, отмеченной 52% респондентов во Владивостоке, оказалось "ожидание обратной связи от компании-работодателя".

Кроме соискателей в опросе приняли участие и работодатели. Они отвечали на вопрос о том, какие факторы, по их мнению, в наибольшей степени определяют соответствие кандидата предлагаемой вакансии. На вопрос, что учитывается в первую очередь при оценке соискателя, респонденты во Владивостоке на первое место поставили личные качества, а на второе - опыт работы. Уровень образования стоит на предпоследнем месте, после рекомендаций предыдущих работодателей и навыков прохождения собеседования, Екатерина Лоншакова считает, что полученный результат вполне закономерен. "Чем меньше город и соответственно рынок труда, тем больше работодатель вынужден выбирать людей соответствующего "типажа" и уже в последствие вкладывать средства в их обучение, - говорит она. - Во Владивостоке только 33% работодателей при принятии решения о выборе кандидата ориентируются на опыт работы и 41% - на личные качества. В Москве ситуация другая - опыт работы имеет первостепенное значение для 47% работодателей, а личные качества - только для 31%".

По словам специалистов компании Kelly Services во Владивостоке, исследование еще раз подчеркнуло сложившуюся тенденцию кадрового дефицита в регионах и необходимость работодателей более гибко оценивать рабочий опыт кандидатов, а также ускорять процесс отбора и предоставления обратной связи соискателям. За последние 2 года средний срок поиска работы у опытного специалиста, вышедшего на рынок труда, сократился с 7 до 2-х месяцев. И уже не редкость, когда у кандидата на руках одновременно оказывается 2-3 предложения о работе.