Портовые ОЭЗ в поисках места

МЭРТ продлил до 30 апреля конкурс по отбору заявок на создание портовых особых экономических зон (ПОЭЗ). По сути, конкурс был объявлен 1 февраля, и за два месяца регионы не смогли качественно подготовить заявки.

Как пишет ROSEZ.RU, цитируя выступление на конференции "Российские порты. Инвестиционные возможности и стратегии финансирования" зам. руководителя Федерального агентства по управлению ОЭЗ Кирилла ЯНКОВА, ожидается поступление от 10 до 15 заявок, а реально создать портовые особые экономические зоны - в 6-7 точках. Время вскрытия конвертов с заявками - 5 мая, а завершится конкурс 3 июня в 18.00, затем наиболее экономически выгодные проекты будут представлены в правительство .

Закон предусматривает создание ПОЭЗ на базе существующих морских, речных портов и аэропортов. Первой зарегистрирована заявка на создание портовой ОЭЗ на внутренних каналах Нижнекамского водохранилища (г. Агидель, Башкирия). Общая стоимость проекта - более 4,37 млрд руб., из которых освоено около 703 млн руб. Общая площадь ПОЭЗ - 273 га, грузооборот - 3,64 млн т в год.

Но уже известно, что реально "конкурс" будет проходить только на Дальнем Востоке, где будут поданы заявки по Восточному, Советской Гавани и Петропавловску-Камчатскому, а в остальных бассейнах по одной заявке - от Мурманска, Усть-Луги и Новороссийска.

Камчатская концепция ПОЭЗ подразумевает создание современной рыбопереработки и судоремонтных мощностей для рыбопромысловых судов, грузовых и транспортных терминалов, складов. Проект предполагает также создание рыбной биржи, строительство холодильника на 32 тыс. тонн (с расширением до 47 тыс. тонн). Мощность цехов по выпуску консервов и пресервов, по предварительной оценке, достигнет 850 тыс. условных банок в сутки, полуфабрикатов - 152 тонн в сутки, копченой, вяленой и сушеной продукции - 35 тонн в сутки, деликатесной продукции - 25 тонн в сутки. Через 10-15 лет планируется увеличение мощности рыбоперерабатывающего комплекса в 2-2,5 раза.

ПОЭЗ "Авача" планируется разместить к северу от центра Петропавловска-Камчатского. Глубины бухты позволяют создать глубоководные причалы для приемки практически всех типов судов. Площадь ПОЭЗ, по предварительным данным, - около 43 га с перспективой увеличения до 157 га.

Хабаровский край намерен создать у себя портовую ОЭЗ в районе Совгавани. Позволит ли специализация на экспорте грузов отодвинуть в борьбе за бюджетные средства основного конкурента на Дальнем Востоке - порт Восточный - станет известно через пару месяцев.

Концепцию зоны готовила рабочая группа специалистов администрации края, Находки и Дальневосточного научно-исследовательского института морского флота (ДНИИМФ).

Подробности корр. ДДГ "ЗР" прокомментировал член рабочей группы, зам. генерального директора ДНИИМФ Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ:

- Закон о создании портовых ОЭЗ - это некий компромисс между портовой и промышленной зонами. Он позволяет развиваться не только портам, но и затрагивает всю морехозяйственную деятельность, которая вокруг них существует.

В зоне можно торговать, организовывать логистику, создавать таможенные и консигнационные склады, организовывать сборку, развивать рыбопереработку, судоремонт и т.д.

Мы проанализировали ситуацию и решили, что самый оптимальный вариант для Восточного - транспортно-торговая специализация. Порт имеет хорошие возможности для развития терминалов. Грузооборот зоны может возрасти до 90 млн тонн в год за счет развития контейнерных терминалов (мощность - до 6,4 млн TEU), угольного (10 млн тонн), зернового (3,5 млн тонн), терминала для рефрижераторных грузов (250 тыс. тонн). Здесь можно построить консигнационные и таможенные склады, создать мультимодальный транспортно-логистический комплекс. Портовая ОЭЗ обеспечит работой до 20 тыс. человек, и эти трудовые ресурсы здесь имеются.

Вообще же, еще до принятия дополнения к закону об ОЭЗ Минтрансом была поставлена задача - сделать из Восточного хаб (узел перераспределения грузопотоков). Это единственный порт в РФ, который имеет для этого все предпосылки, но не имеет в полном объеме необходимой инфраструктуры.

Идея заключается в том, что нужно переориентировать на Приморье часть товаропотока, который сначала идет морским путем в Европу и далее на Москву, на созданные там таможенные и консигнационные склады, а потом часть его возвращается в Сибирь и к нам. Если мы создадим нужную инфраструктуру, мы автоматически войдем в складскую систему СВА.

По словам Е. Новосельцева, предварительно под портовую зону запланировано 45 кв. км, но, вероятно, проект будет реализован поэтапно. На вопрос о будущих резидентах зоны, он сообщил: "Все ведущие российские транспортные компании, работающие в Восточном, высказали свой интерес. Есть заявка и от одной японской компании, причем она никогда раньше в Приморье не работала. Ажиотажа среди стивидорных компаний не было, так как они ожидали больших льгот от закона, но в виду отсрочки поиск инвесторов будет продолжен".

По мнению, Е. Новосельцева, портовые ОЭЗ на Дальнем Востоке, которые хотят создать у себя регионы, могут стать конкурентами только в плане качества подготовки заявок. А в том, что касается их специализации, все они - разные и могут только дополнить друг друга.