Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры ДВЖД увеличатся втрое

Объем инвестиций в обновление, техническое оснащение, реконструкцию и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2008 г. увеличится в 3 раза по сравнению с 2007 г. - до 8 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

В частности, средства планируется направить на развитие инфраструктуры транспортных направлений Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел, увеличение пропускных возможностей контейнерных перевозок по Транссибу, отмечается в сообщении со ссылкой на главного инженера Владивостокского отделения ДВЖД Виктора ПРОКОПЧИКА.

Значительные инвестиции предусмотрены на строительство и реконструкцию искусственных сооружений. Так, в 2008 г. начнется реконструкция Владивостокского тоннеля и Кипарисовского тоннеля на участке Уссурийск - Владивосток.