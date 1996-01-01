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Прибыль "Приморнефтепродукта" направлена на развитие
29 марта во Владивостоке состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Приморнефтепродукт". Акционеры подвели итоги деятельности предприятия за 2007 г. и переизбрали рабочие органы общества.
Основными направлениями деятельности общества являются оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, оказание услуг по перевалке и хранению темных и светлых нефтепродуктов, а также доставка нефтепродуктов потребителям автотранспортом предприятия.
В 2007 г. на внутреннем рынке общество реализовало 464,9 тыс. тонн нефтепродуктов (2006 г. - 440,1 тыс.), из них через сеть АЗС 218,1 тыс. тонн (2006 г. - 207,4 тыс. тонн), оптом - 246, 8 тыс. тонн (2006 г. - 240 тыс.тонн). В 2007 г. "Приморнефтепродукт" продолжал расширять сеть АЗС. В эксплуатацию введены после капитального ремонта и реконструкции 7 АЗС. Капитальные вложения за год составили 138,4 млн руб.
Объем перевалки в 2007 г. составил 1 322,5 тыс. тонн, что на 63,9 тыс. тонн больше, чем в 2006 г. Выручка-нетто от всех видов деятельности составила 8 148, 9 млн руб. (2006 г. - 8 372,0 млн. руб.). Балансовая прибыль - 199,5 млн руб. (2006 г. - 54,5 млн руб.), чистая прибыль составила 139,7 млн руб. (2006 г. - 20,6 млн руб).
По итогам работы за год акционеры приняли решение дивиденды не выплачивать, а полученную прибыль направить на развитие предприятия. В состав нового cовета директоров из пяти человек вошли: Анатолий ГРОМОВ, Григорий ЖУКОВ, Дмитрий КАРМАНОВ, Владимир МАСЛОВСКИЙ и Сергей РЕВКОВ.
ДосьеОАО "Приморнефтепродукт" - старейшая и крупнейшая на Дальнем Востоке нефтесбытовая компания, входящая в ОАО Нефтяная компания "Альянс". В составе компании - 8 нефтебаз, 112 действующих АЗС, 2 морских терминала по перевалке нефтепродуктов ("Первая Речка" и "Ольга") и береговая АЗС на территории Владивостокского филиала. Основным акционером является НК "Альянс".
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