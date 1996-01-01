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"Примавтодор" продан правильно
Арбитражный суд Приморского края отклонил требование Департамента имущественных отношений Приморского края о признании недействительным договора купли-продажи акций ОАО "Примавтодор", заключенного между СГУ "Фонд имущества Приморского края" и ООО "Лесной квартал".
Судом установлено, что находящиеся в собственности Приморского края обыкновенные именные акции открытого акционерного общества "Примавтодор" в количестве 452 659 штук были включены в программу приватизации государственного имущества Приморского края на 2007 г. согласно Закону ПК от 05.03.2007 г. № 35-КЗ. Постановлением Департамента имущественных отношений от 11.10.2007 г. № 33-п определены условия приватизации указанных акций посредством публичного предложения.
15 января 2008 г. ООО "Лесной квартал" подало в Фонд имущества заявку на приобретение ценных бумаг. В тот же день с ним был заключен договор купли-продажи № 05, в соответствии с которым покупатель обязался уплатить за акции ОАО "Примавтодор" 709 млн руб.
Интересно, что этот пакет уже дважды выставлялся Фондом на продажу: 27 июля и 17 сентября прошлого года, но по более высокой цене - 1 млрд 290 млн руб. Наверное, поэтому заявок на участие в аукционе тогда не поступило; торги были признаны несостоявшимися.
Первой сомнения в правомерности сделки от 15 января выразила краевая прокуратура. Уже 17-го надзирающий орган направил в Фонд имущества "предостережение о недопустимости нарушения закона". С точки зрения прокуратуры и позднее разделившего ее позицию ДИО ПК, госпакет акций "Примавтодора" в размере 100% уставного капитала подлежал приватизации в соответствии с Программой приватизации госимущества Приморского края на 2007 г., то есть именно в 2007-м, и ни годом позже. Нарушение виделось также в том, что покупатель своевременно не перечислил оплату за приобретенные им ценные бумаги. 30 января по ходатайству Департамента суд принял обеспечительные меры в виде запрета Фонду имущества совершать действия, направленные на передачу спорных акций кому бы то ни было.
"Лесной квартал" в свою очередь попытался обжаловать предостережение прокурора, однако производство по делу было прекращено в силу неподведомственности спора арбитражному суду. Тем не менее собранные доказательства пригодились в дальнейшем.
Характерно, что и "Лесной квартал", и Фонд имущества, выступающие соответчиками в деле по иску ДИО ПК, использовали для своей защиты схожие наборы аргументов. Если коротко, их доводы сводятся к следующему.
Порядок приватизации госимущества, регулируемый федеральным и региональным законодательством, был полностью соблюден сторонами. Как полагают участники сделки, ни один из нормативных актов не содержит требований о поступлении в соответствующий бюджет доходов от продажи приватизируемого имущества исключительно в том периоде, на который была рассчитана программа приватизации. Другими словами, заплатить можно и позже. Кстати, последний день приема заявок на участие в торгах - 21 января 2008 г., что также говорит о планируемом поступлении денежных средств за пределами 2007 г.
Позиция ответчиков однозначна: сделка соответствует закону. Суд первой инстанции, как мы видим, пришел к такому же выводу. Но это вовсе не значит, что в деле поставлена точка. Скорее, многоточие. Не исключено, что проигравшая сторона заявит апелляцию.
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