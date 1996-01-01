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Торговле закон писан
В апреле Правительство РФ планирует передать в Госдуму законопроект "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Закон, который в повседневном общении кличут законом о торговле, нужен стране весьма и весьма. Пора в этом деле навести порядок.
Пока же у нас в каждом регионе свой закон о торговле, своя специфика, свои плюсы и минусы - как будто не в одной стране живем, пишут "ФК-Новости". А потребительский рынок, отмечает гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации Александр БОРИСОВ - это 21 процент ВВП, и от того, как и по каким правилам будут у нас торговать, зависит очень многое. Словом, что касается самого закона как такового - у нас никто не против, все - за.
Закавыка в том, что закон-то нужен, но не ясно, такой ли, как предлагается? Законопроект вызывает абсолютно противоположные эмоции: от массовых утверждений "это нерыночно" - до отдельных "давно пора было сделать это". Профессиональное сообщество пребывает в смятении. На правительственной стороне, при внешне декларируемом стремлении поскорее документ передать в Госдуму, тоже червь сомнения шевельнулся: чиновники под любым соусом стали уклоняться от контактов с теми, для кого закон готовится. Есть такая верная народная примета: раз чиновник в рот воды набрал - значит, не уверен, что генеральная линия не шевельнется, и не хочет ненароком попасть потом "под раздачу".
Вот и на одной из серьезнейших дискуссионных площадок бизнеса и власти - в ТПП РФ - на днях решили обсудить законопроект, но представители МЭРТа и Минсельхоза, задекларировав свое обязательное заинтересованное участие, благоразумно не явились. Может, и правильно. Гнилых помидоров в законопроект было брошено предостаточно. Новый закон, утверждали участники дискуссии, если он будет принят, противопоставит крупные торговые сети и малый бизнес. Предусматривается, например, 15-процентный барьер доминирования на рынке. Шаг влево - шаг вправо, и интерес Федеральной антимонопольной службы к вам со всеми вытекающими последствиями обеспечен.
Торговые сети расстроены до слез, "малыши" радуются. Но тема-то, по мнению экспертов, толком не проработана. На большинстве локальных рынков барьер неизбежно нарушается (существование одного-двух, не обязательно больших, магазинов одного профиля, например, на весь район - вещь обычная: вот вам и доминирование). То есть и торговля может проиграть, и потребитель не выиграть.
Неоднозначно воспринимается также статья законопроекта, в которой говорится о праве правительства регулировать цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Это нерыночный подход к весьма важной проблеме, которую, безусловно, нужно решать, но не так "в лоб". Тут уж "малышам", что называется, хоть плачь. Представитель Союза пекарей Игорь ШАПОШНИКОВ по этому поводу заметил: почему, в таком случае, нет для нас регулирования цен на топливо, зерно и как хлебопеки смогут работать и торговать, если отпускная цена стремится ниже себестоимости?
Гарантируя цены, следует предусмотреть, как будут выживать те, кто производит и продает эти товары первой необходимости. В законопроекте не прописана также поддержка отечественного малого производителя, нет законодательного регулирования отношений между ним и торговлей. Утверждения, что это нерыночно, не выдерживают критики. На Западе очень даже регулируются отношения между производителем и продавцом вообще и между производителем товаров первой необходимости и торговлей, в частности.
Представитель "Росптицесоюза" Галина БОБЫЛЕВА особо подчеркнула, что законопроект не ликвидирует разногласий между производителями и продавцами. Сегодня сети практически диктуют и условия поставок, и время оплаты. Не дело, когда на мясе птицы розница зарабатывает 40%, а на яйцах наценка к отпускной цене птицефабрики может доходить и до ста процентов. Кроме получения маржи от продажи товара, сети обычно получают и "левак" за допуск товара поставщика на прилавки.
Высказывались также замечания, что если проект станет законом, он может вообще серьезно ограничить свободу торговли, потому что юридически выверен не полностью. Крупные торговые сети и мелкая розница в киоске у вокзала, конечно, имеют отношение к торговле, но понятно, что это - "две большие разницы" и подход к ним нужен соответственно разный.
Высказывались также мнения, что законодательное ограничение торговой наценки - путь тупиковый. Приемлемый уровень цен установится тогда, когда будет в стране по-настоящему развита система налогообложения. Должно быть ограничение уровня рентабельности, а не бюрократическое указание относительно цены.
Президент ассоциации РАТЭК Александр ОНИЩУК отметил, что закон как таковой нужен, потому что хороший законодательный документ ввел бы наконец единые принципы и правила, создал бы своего рода базу для развития торговли. Но нынешний законопроект не сможет сделать торговое пространство единым, не сможет гарантировать экономическое единство, конкурентное равенство и производителей, и продавцов.
Словом, профессиональное сообщество беспокоится. Нет никакой гарантии, что, однажды запущенная, почти не чувствительная к доводам и фактам бюрократическая машина не отправит в Госдуму сырой документ, что чревато появлением очередного сырого закона.
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