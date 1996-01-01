Налоговые отступные

Министерство финансов РФ предлагает повысить с 2009 года вычет на детей по налогу на доходы физических лиц с 600 до 800 руб. в месяц и снять предельный размер дохода для применения этой льготы.

Об этом говорится в "Основных направлениях налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годы", внесенных Минфином в правительство. Со следующего года также будет увеличен предельный размер дохода, до достижения которого налогоплательщик имеет право на стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц с 20000 руб. до 40000 руб., сообщает АМИ-ТАСС.

Минфин считает, что с 2009 года необходимо освободить от налога на доходы физических лиц и единого социального налога как взносы на софинансирование пенсионных накоплений со стороны государства, так и дополнительные взносы работодателей, уплачиваемые в пользу застрахованного лица. Дополнительные взносы работодателей на пенсионные накопления также будут освобождены от уплаты ЕСН и НДФЛ в тех же пределах, что установлены для софинансирования со стороны государства.

Предполагается с 2009 года снятие ограничений на применение социального налогового вычета для опекунов.

В 2009-2011 годы предполагается решить вопрос о предоставлении налогового вычета на сумму уплаченных процентов по образовательным кредитам. Сейчас такой вычет предоставляется по затратам на обучение.

Минфин считает необходимым освобождение от налога на доходы физических лиц начиная с 2009 года сумм, уплаченных благотворительными некоммерческими организациями на образование, в том числе дошкольное, за определенные категории граждан (малоимущие, дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, инвалиды).

Также возможно и распространение вычета на лечение детей с 18 до 24 лет для налогоплательщиков, включая опекунов, а также возможность налогового вычета для опекунов по дошкольному образованию. Эту меру предполагается ввести в 2009-2010 годы.

В 2009 - 2010 годы Минфин считает возможным распространить социальные налоговые вычеты в части оплаты социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, престарелым родителям на оплату социальных услуг, например по уходу.

Начиная с 2009 года будет принято решение об освобождении от налогообложения налогом на доходы физических лиц следующих видов доходов: оплаченных за инвалидов и детей путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, оплаченного некоммерческой организацией обучения и лечения, доходы детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, и детей в семьях, где доходы на одного члена не превышают прожиточного минимума, полученные от некоммерческих организаций, а также выплат добровольцам некоммерческих организаций за найм жилья и проезд.