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Сахалину, Камчатке, Чукотке и Колыме хотят оставить все налоги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владимир ПУТИН рекомендовал главе кабинета министров сформировать конкретные и согласованные предложения для создания благоприятных условий социально-экономического развития четырех регионов Дальнего Востока по четырем направлениям, сообщает РИА REGNUM.

Как сообщили в управлении информации аппарата администрации Сахалинской области, об этом в Южно-Сахалинске на совещании по обсуждению создания благоприятных условий для социально-экономического развития четырех регионов Дальнего Востока заявил заместитель министра регионального развития РФ Камиль ИСХАКОВ.

Открывая совещание, Камиль Исхаков поблагодарил губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА, который добился в правительстве РФ рассмотрения вопроса социально-экономического развития ряда регионов Дальнего Востока. "Особое спасибо Александру Хорошавину, который соответствующим образом настроил председателя правительства Виктора ЗУБКОВА на проблемы региона. Председатель правительства написал письмо Президенту РФ с просьбой найти формы поддержки четырех субъектов Федерации - Чукотки, Камчатки, Магадана, Сахалина, и Владимир ПУТИН поддержал эту идею. После этого были созданы специальные рабочие группы", - сказал Камиль Исхаков.

Заместитель главы Минрегионразвития добавил, что уже готовы несколько документов по этому вопросу, которые внесены на рассмотрение правительства. Одной из форм поддержки дальневосточных регионов и создания благоприятных условий для их развития могут стать свободные экономические зоны, за создание которых выступает губернатор Сахалинской области.

Владимир Путин предложил разработать подпрограмму развития Сахалина, Магадана, Камчатки и Чукотки в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья". В течение недели власти указанных регионов должны представить в Министерство регионального развития РФ свои предложения по этому вопросу. В основном это инфраструктурные вопросы - прежде всего транспорт, которые свойственны всем четырем регионам. Поэтому готовые предложения должны быть у всех администраций, отметил Исхаков.

Также предложено рассмотреть возможность на определенный срок направлять в бюджеты четырех субъектов все виды налогов, собираемых этими регионами. В качестве альтернативного варианта рассмотреть возможность восстановления ранее действовавшего порядка, который устанавливал пропорцию распределения налога на добычу полезных ископаемых (роялти) между федеральным и региональным бюджетами (40 и 60% соответственно).

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