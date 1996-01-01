Распродажа военных городков коснется и Владивостока

8 апреля Министерство обороны дает старт распродаже военных городков. Всего в этом году оборонное ведомство решило избавиться от 20 военных городков и объектов, в том числе и во Владивостоке.

Однако, по словам руководителя Центра общественных связей ТОФ Романа МАРТОВА, до Владивостока аукцион докатится еще не скоро. До сих пор еще даже не откорректирован список распродаваемых объектов, соответственно, нет никакого документального подтверждения нахождения лотов, месту и времени проведения самого аукциона.