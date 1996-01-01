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Строительно-лицензионные "Диалоги"
Во Владивостоке прошло очередное заседания бизнес-клуба "Диалоги", созданного местным отделением "Единой России" при участии приморского PR-агентства "Бабич и партнеры". Основной темой заседания стала проблема скорой отмены лицензирования строительных организаций.
Напомним, что радикальное изменение функционирования строителей законодательно закреплено в Градостроительном кодексе РФ, а старая система доживает последние дни. Однако на протяжении всего переходного периода по этому поводу не прекращаются многочисленные споры. Причем непосредственно строительные организации находятся по обе стороны баррикад. Примерно такая же ситуация сложилась и во время обсуждения темы на заседании бизнес-клуба "Диалоги", в котором приняли участие строители, представители контролирующих структур и депутаты.
Сторонники новых веяний считают, что существующая форма регулирования строительной деятельности не обеспечивает достаточную ответственность строительных компаний за свою работу, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы в отрасли.
Противники же отмены лицензирования, среди которых оказались, как и ожидалось, представители Лицензионной палаты и руководители некоторых известных компаний, наоборот, активно настаивали на том, что все это приведет к негативным последствиям и ухудшению качества работ, так как тогда в эту сферу будет открыта дорога непрофессионалам.
Итог острой дискуссии подвел президент бизнес-клуба, зам. председателя думы Владивостока Леонид ПРЕМИНГЕР, который призвал строителей не упускать время во время перехода на новую схему работы, а власти не торопиться и максимально просчитать все возможные варианты развития ситуация. "Строительство - это не та сфера, где нужно торопиться, иначе можно наломать много дров", - резюмировал он.
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