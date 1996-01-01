В Хабаровском крае для лесовозов изменены условия платы за дороги

Внесены изменения в условия перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Хабаровского края. Это сделано для создания стимулирующих условий при адаптации предприятий лесной отрасли в период структурных преобразований, а также в рамках традиционных весенних ограничений на работу большегрузного транспорта.