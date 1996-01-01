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Вчерашних солдат и сержантов усадят за парты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках реализации Федеральных законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе" Министерством образования и науки созданы и приступили к работе подготовительные отделения для контрактников. Соответствующий Приказ № 44 еще в феврале этого года подписал Министр образования Александр ФУРСЕНКО.

В нем, в частности, сказано, что вчерашний контрактник, отслуживший на рядовых и сержантских должностях не менее трех лет и уволенный по собственному желанию или сокращению штатов, имеет право получить высшее образование, начав с посещения специальных подготовительных курсов.

На Дальнем Востоке за выполнение вышеперечисленных законов отвечают три вуза: Якутский государственный университет, Благовещенская гуманитарная академии и Дальневосточный государственный технический университет.

Во всех ответственных вузах подготовка будет проводиться по следующим направлениям: экономическое, техническое и гуманитарное.

Теперь, чтобы закон по отношению к бывшим контрактникам заработал, необходимо донести его положения до каждого военнослужащего. Вот здесь, как раз возможны трудности.

Поэтому, как признал начальник отделения по контракту Военного комиссариата Приморского края Николай СУВЕРНЕВ, необходима воля каждого начальника районного военкомата в доведении норм закона до каждого вчерашнего контрактника.

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