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Лизинг персонала не означает сокращение льгот и преференций

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Эксперты комитета Госдумы по труду и социальной политике намерены внести в Трудовой кодекс РФ поправки, запрещающие аутстаффинг. По их мнению, этот вид найма персонала ущемляет законные права и социальные гарантии работников.

В то же время опрошенные ДДГ "ЗР" считают, ни по заработной плате, ни по социальным гарантиям условия труда аутстаффера не отличаются от условий работы штатных сотрудников.

Досье

Аутстаффинг - это форма трудовых отношений, когда сотрудники компании выводятся за штат и оформляются в штат агентства-провайдера. Услуга аутстаффинга позволяет компаниям регулировать штатную численность, снижая административную и бухгалтерскую нагрузку на персонал, а также сконцентрировать усилия на развитии ключевого персонала. Юридическим работодателем для сотрудников, работающих на компанию-клиента, становится провайдер, который принимает на себя обязательства работодателя по отношению к сотрудникам.

Конечно, как и любая другая форма лизинга персонала, аутстаффинг содержит в себе определенные риски. Так, координатор лизинговых проектов компании АНКОР во Владивостоке Светлана РАДЬКО говорит о налоговых рисках (ЕСН), связанных с тем, что при заключении договора аутстаффинга налоги с фонда оплаты труда сотрудников компании-клиента будет платить уже компания-провайдер. "Такие отношения могут вызвать вопросы налоговых органов. В связи с чем при заключении такого договора необходимо четко определять деловую цель (повышение эффективности производства), т.е. иметь обоснование, из которого будет следовать, что при заключении такой сделки речь идет не только о получении необоснованной налоговой выгоды. Определенные риски связаны и с налогом на прибыль. Согласно ст. 252 НК РФ, расходы, производимые предприятием, должны быть экономически обоснованы, т.е. показать, что привлечение персонала по аренде необходимо для решения кадровых, экономических и управленческих задач".

Что же касается ущемления прав работников, то все опрошенные эксперты это отрицают. Применение аутстаффинга не означает сокращение льгот и преференции работникам, а порой и повышает социальную защищенность (например, когда благодаря аутстаффингу появляется возможность заключения трудового договора вместо гражданско-правового). Ольга МАКСИМЕНКО, менеджер по персоналу ДВ региона компании JTI рассказывает о том, что компания-провайдер лизинговых услуг, как правило, предлагает условия согласно трудовому законодательству ("белая" зарплата, оплата налогов, ОМС и др.), а компания-заказчик еще и расширенный социальный пакет (ДМС, страхование жизни, корпоративная пенсионная программа и проч.).

Вероника ФОМИНА, начальник отдела найма и внутренних коммуникаций макрорегиона "Дальний Восток" ОАО "МТС" также говорит, что договор аутстаффинга абсолютно прозрачен, и ни по заработной плате, ни по социальным гарантиям условия труда аутстаффера не отличаются от условий работы штатных сотрудников.

Если говорить о вредных производствах, то здесь также есть свои нюансы. По словам Светланы Радько, при выведении за штат подразделений, работа в которых связана с производственным рисками для жизни и здоровья сотрудников, компания-провайдер должна иметь в штате квалифицированных специалистов по охране труда. Если такого специалиста в компании нет, то взять в свой штат таких работников она не имеет права.

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