Интерес к социальным инвестициям с каждым годом растет

Бизнес на Дальнем Востоке с каждым годом становится все более цивилизованным, и вопросы соцответственности неизбежно встают на повестке дня. Забота о собственных сотрудниках и забота об обществе - вот два основных вопроса, которые стали предметом обсуждения в ходе Недели корпоративной социальной ответственности (КСО), проведенной фондом "Новая Евразия" во Владивостоке.

В мероприятиях "Недели" приняли участие не только российские, но и иностранные спикеры, что дало возможность сопоставить проблемы, которые стоят сегодня перед российским и западным бизнесом, и используемые пути их решения. Оказалось, что у нас много общего.

По словам Нэнси ГЛЭЙЗЕР, консультанта Стэнфордской школы бизнеса (США), западные компании тоже волнует проблема привлечения и удержания кадров - число людей трудоспособного возраста уменьшается, система образования не поспевает за экономическим ростом, в результате во многих отраслях компаниям приходится вести жесткую борьбу за специалистов. В России проблема усугубляется еще и тем, что многие мужчины не доживают до конца трудоспособного возраста, сокращая и без того небогатый демографический потенциал. В последние годы в США широкое распространение получили медицинские пакеты и программы для сотрудников - компания оплачивает не только на лечение, но и профилактические мероприятия, занятия спортом, работникам платят даже за то, чтобы они бросили курить. В России этому пока не уделяется должного внимания, хотя проблема здоровья трудоспособного населения стоит не менее, а, может быть, даже более остро.

В остальном способы удержания и мотивации персонала в нашей стране и на Западе сходны: это и программы адаптации для новых сотрудников, и оценка результатов труда на регулярной основе, и создание возможностей для профессионального роста внутри компании, и системы материального и морального поощрения (грамота от президента компании и звание лучшего работника месяца тоже хорошо мотивируют, уверены американцы), и тим-билдинговые программы и пр. Профессиональный подход к управлению персоналом не менее важен, чем бизнес-стратегия и маркетинговая политика - уверена г-жа Глэйзер. Кстати, совсем недавно она вернулась из Якутии, где проводила семинары для представителей регионального бизнеса, которые проявили большой интерес к современным HR-технологиям.

"Сегодня уже можно констатировать, что времена "дикого" капитализма, когда российский бизнес ставил своей целью извлечение прибыли любой ценой, уходят в прошлое, - уверена Лада ПРОГУНОВА, директор Дальневосточного филиала фонда "Новая Евразия". - Интерес к социальным инвестициям с каждым годом растет, и это касается не только крупных компаний, но также среднего и малого бизнеса: забота о сотрудниках, программы поощрения, дополнительные льготы и гарантии перестают быть редкостью. В условиях кадрового голода, который особенно ощутим на Дальнем Востоке, где численность трудоспособного населения сокращается быстрыми темпами, эти вопросы очень актуальны, и мы видим, что многие работодатели сегодня готовы идти навстречу своим сотрудникам, решать возникающие вопросы за столом переговоров и делать инвестиции в человеческий капитал".

В таких условиях инициатива, с которой выступила недавно Федерация профсоюзов Приморского края, вызывает недоумение. ФППК заявила, что готовит тренинг для организаторов забастовок и планирует сформировать "боевой отряд профессиональных забастовщиков", который сможет вести работу по подготовке акций протеста на различных предприятиях края. Кстати, на первом форуме профсоюзов Приморья, который состоялся в конце прошлого года, мнения профсоюзных лидеров относительно методов работы разделились. Кто-то настаивал, что самым эффективным инструментом является конструктивный диалог с работодателем, тогда как забастовка настраивает людей на борьбу и разрушение. Другие говорили, что в арсенале профсоюзов обязательно должен быть пресловутый "булыжник". Безусловно, оба подхода имеют право на существование, но вопрос в том, что важнее в современных условиях и чему сегодня стоит обучать профсоюзных лидеров - методам убеждения и тонкостям переговорного процесса или обращению с "булыжником"?

Следующий уровень социальной ответственности, который стал предметом обсуждения в ходе недели КСО, - это забота бизнеса об обществе (социальные программы, спонсорство, благотворительность, частно-государственное партнерство и проч.). Многие руководители уже поняли: помимо реализации душевных потребностей забота об обществе является важнейшим фактором, влияющим на репутацию компании, а репутация в современных условиях становится все более весомым активом бизнеса. КСО можно и нужно использовать как маркетинговый инструмент, тем более что эффективность традиционной рекламы падает с каждым годом.

По словам Лады Прогуновой, многие российские компании уже готовы брать на себя социальную ответственность, но задаются вопросом: какие средства на это тратить, кому и как помогать? Бриджит ГЕРСТЕН, представляющая Генеральное консульство США во Владивостоке, отметила, что американский бизнес сегодня тоже стоит перед такой проблемой, ведь, возлагая на себя бремя заботы об обществе, компания тем самым уменьшает свою прибыль. Главная задача - определиться с приоритетами и найти баланс, который позволил бы бизнесу в достаточном объеме реализовать свою социальную ответственность и в то же время не нанести ущерб финансовому положению компании, вызвав гнев акционеров.

"Подобными вопросами часто задаются и небольшие предприятия, - отмечает Татьяна ИНШАКОВА, исполнительный директор ООО "Интеллектуальное агентство "PRioritet". - В этой среде часто бытует мнение: чтобы быть социально ответственной компанией, нужны огромные деньги, но на самом деле это не так. Нужно оценить возможности своего бизнеса, понять, что ты можешь делать хорошо, и сопоставить это с потребностями нуждающихся граждан. К примеру, компания, работающая в сфере IT - "Центр информационно-правовых технологий", недавно создала интернет-сайт для Детского онко-гематологического центра Приморского края и взяла этот ресурс на постоянное обслуживание. Наша компания реализует свою КСО, приглашая на стажировку всех желающих студентов, которые обучаются по PR-специальностям. Не секрет, что сегодня подготовка в вузах ощутимо расходится с требованиями работодателей, а здесь, в условиях реально действующего бизнеса, они могут получить то, чего не найдешь ни в одном учебнике".

По словам Нэнси Глэйзер, в США широко практикуются благотворительные акции, в ходе которых сотрудники компании во главе с руководителем отравляются в школы, больницы, дома престарелых или другие социальные учреждения и делают что-то своими руками. Можно, к примеру, навести порядок на прилегающей территории, посадить цветы, покрасить стены или организовать концерт - затраты в этом случае минимальные, к тому же подобные акции сплачивают коллектив и развивают командный дух.

"Неважно, какой у вас бизнес - большой или маленький, давно существующий или только что родившийся, главное - не закрываться от общества и помогать тем, чем можешь", - резюмирует Татьяна Иншакова.