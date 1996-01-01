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Компания "Кока-Кола" поддержала программу "Спортивный Владивосток"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" поддержала программу администрации города "Спортивный Владивосток". Ее вкладом в развитие детского спорта и воспитание здорового поколения стал ремонт пришкольной спортплощадки во Фрунзенском районе.

Внимание предприятия привлек небольшой стадион, расположенный на территории МОУ СОШ № 6 по ул. Казанская, 4/6. Площадка, предназначенная для занятий физкультурой, находилась в крайне неприглядном виде. И руководством местного филиала компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" было принято решение об оказании поддержки детскому учреждению. В результате по согласованию с администрацией Владивостока здесь был выполнен целый комплекс работ, который в настоящее время позволяет воспитанникам школы заниматься различными видами спорта - как зимними, так и летними. В частности, старый деревянный забор, ограждающий стадион, был заменен на новый, была произведена замена баскетбольных колец и щитов, отремонтирована железная сетка-рабица над забором. А с потеплением будет выполнен брендинг внутренней стороны ограждения - на ней появятся тематические рисунки и символика предприятия-спонсора. Среди других предстоящих изменений - наладка освещения территории для занятий спорта. Расходы по ее обеспечению взял на себя муниципальный бюджет. Монтажные работы - в стадии выполнения.

Как подчеркнул директор владивостокского филиала "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" Евгений ЖИГАЛКИН, подобное участие в жизни рядового учреждения образования неслучайно. "Наша компания уделяет особое внимание развитию социальных программ и активно поддерживает такого рода инициативы во всех регионах России, где ведет свой бизнес, - подчеркнул он. - При этом одним из наиболее приоритетных направлений для нас является развитие детского, дворового и массового спорта. Подтверждением этого служит не только реконструкция площадки у школы № 6 и различные спортивно- массовые мероприятия, прошедшие под эгидой "Кока-Кола", но и проект, старт которого наша компания запланировала уже на этот год. Речь идет о программе "Спортивные площадки - городу", которая призвана помочь Владивостоку в строительстве, обустройстве и восстановлении территорий, предназначенных для занятий физкультурой и спортом".

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