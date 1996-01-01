www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье принимают законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли в первом чтении проект закона Приморского края "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае", сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ ЗС ПК.

Законопроект устанавливает разграничение полномочий межу органами государственной власти Приморского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства и регулирует отношения, возникающие между юридическими и физическими лицами, относящимися к субъектам предпринимательства, организациями и инфраструктурами поддержки бизнеса и органами государственной власти Приморского края. Будущий закон определит формы их взаимодействия, условия и порядок поддержки субъектов предпринимательства, их учет.

Отдельной статьей проекта нового закона регламентируется инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства - имущественная, информационная, финансовая, производственно-технологическая. Кроме того, законопроектом прописывается, что наряду с установленными федеральным законодательством формами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрация Приморского края вправе устанавливать и оказывать иные формы поддержки за счет средств бюджета Приморского края.

По мнению депутатов, данный законопроект довольно подробно определяет меры поддержки малых и средних предприятий со стороны края, а кроме того, направлен на разработку краевых программ развития бизнеса.

На фоне других субъектов ДФО показатели Приморского края лучшие. 19,4% - таков вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт края. Это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке, но и он далеко не дотягивает до тех 60 процентов, которые характеризуют долю малого и среднего бизнеса в развитых странах.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, показатели развития малого и среднего предпринимательства могут быть выше. В Приморье начинается реализации крупных проектов, воплощать в жизнь которые, конечно же, будет крупный бизнес. И здесь необходимо сделать все возможное, чтобы при этом не были забыты интересы малого и среднего бизнеса, чтобы он нашел свою нишу, где смог бы применить свои силы на благо края.

Депутаты признали утратившим силу аналогичный закон, принятый в 1997 г., поскольку в настоящее время его отдельные статьи противоречат федеральному законодательству.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru