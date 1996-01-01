В Приморье принимают законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли в первом чтении проект закона Приморского края "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае", сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ ЗС ПК.

Законопроект устанавливает разграничение полномочий межу органами государственной власти Приморского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства и регулирует отношения, возникающие между юридическими и физическими лицами, относящимися к субъектам предпринимательства, организациями и инфраструктурами поддержки бизнеса и органами государственной власти Приморского края. Будущий закон определит формы их взаимодействия, условия и порядок поддержки субъектов предпринимательства, их учет.

Отдельной статьей проекта нового закона регламентируется инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства - имущественная, информационная, финансовая, производственно-технологическая. Кроме того, законопроектом прописывается, что наряду с установленными федеральным законодательством формами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрация Приморского края вправе устанавливать и оказывать иные формы поддержки за счет средств бюджета Приморского края.

По мнению депутатов, данный законопроект довольно подробно определяет меры поддержки малых и средних предприятий со стороны края, а кроме того, направлен на разработку краевых программ развития бизнеса.

На фоне других субъектов ДФО показатели Приморского края лучшие. 19,4% - таков вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт края. Это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке, но и он далеко не дотягивает до тех 60 процентов, которые характеризуют долю малого и среднего бизнеса в развитых странах.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, показатели развития малого и среднего предпринимательства могут быть выше. В Приморье начинается реализации крупных проектов, воплощать в жизнь которые, конечно же, будет крупный бизнес. И здесь необходимо сделать все возможное, чтобы при этом не были забыты интересы малого и среднего бизнеса, чтобы он нашел свою нишу, где смог бы применить свои силы на благо края.

Депутаты признали утратившим силу аналогичный закон, принятый в 1997 г., поскольку в настоящее время его отдельные статьи противоречат федеральному законодательству.